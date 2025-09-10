Сонет от Шекспир развълнува една от дамите в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКА)

Градусите в "Ергенът: Любов в рая" се покачва и не само заради близостта между Емили и Валентин, но и заради оформените отношения между останалите участници. Шермин и Красимир са едни от най-изявените като оформена двойка, въпреки че все още не са се опознали напълно. Във вчерашния епизод (9 септември) двамата се насладиха на индивидуално време заедно, като Краси дори прочете сонет от Шекспир на Шермин в знак на възхищението, което изпитва към нея. По-късно, по време на Церемонията на розата, двамата продължиха да отправят мили думи един към друг, като определено прехвърчаха любовни искри, а химията се усещаше.

Потенциални двойки

Други двама, които останаха насаме бяха Натали и Орлин, които споделиха незабравими романтични мигове. Дамата призна, че се чувства много добре в компанията на артиста, който я кара да се усмихва. Тя уточни, че харесва хора с изявени творчески натури и определено намира общи интереси с Орлин.

Комуникацията между Дениз и Виктор също върви с лекота, като младежът определено проявява доста галантно отношение към своята фаворитка. От своя страна Дениз разкри, че изпитва все по-силни симпатии към него.

От самото начало срамежливата Габриела успя да се отпусне в компанията Джан Микеле и двамата откриха, че привличането им един към друг е взаимно. Двамата показаха на зрителите, че имат общи теми на разговори и могат да се забавляват заедно.