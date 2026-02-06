Обилни валежи и наводнения в Румъния (ВИДЕО)

Обилните валежи причиниха локални наводнения в Румъния, става ясно от информация на румънската информационна агенция Agerpres. Пожарникарите са реагирали на сигнали за наводнени дворове и къщи в румънския окръг Прахова. Властите уточняват, че не става въпрос за река, която е преляла от коритото си, а за вода, натрупана след валежи. "Няма засегнати домове“, информира Инспекторатът за извънредни ситуации на Прахова.

Наводнени дворове

До момента сигналите за вода в дворовете са три, от тях в два случая не е било възможно пожарната да се намеси с предоставените моторни помпи, тъй като нивото на водата е било много ниско.

Интервенционната гвардия на Урлаци се намесват с моторна помпа, за да източат водата от 2 жилищни пристройки.

Хората са предупредени с RO-ALERT

Властите издадоха съобщение RO-ALERT за хидрологичен червен код в местностите Лапош и Сингеру, насочен към река Нишков. Предупреждението е в сила до 15:00 часа.

Издадено е и предупредително съобщение RO-ALERT в контекста на хидроложкия оранжев код, валиден до 12:00 часа. Местностите в басейна на левия приток на Прахова - Телеажен.

Скорошни наводнения на Балканите

Припомняме, че тази седмица Адриатическо море нахлу в къщите на хората в крайбрежения хърватски град Кащела. Причината е бурният южен вятър, който връхлетя Далмация снощи и който повиши драстично нивото на морето, тъй като на места поривите достигаха 60 километра в час. В района на Кащела пожарникарите получиха около 50 сигнала за нахлуване на море в къщи, ресторанти и други сгради по крайбрежието.

Подобна ситуация имаше и преди няколко дни в Гърция, когато Егейско море достигна пътищата в някои крайбрежни райони на Лариса след като тежко време засегна Централна Гърция, което е доведе до нарушаване на движението на превозни средства. ОЩЕ: Наводнения в Далмация: Морето нахлу в къщите (ВИДЕО)