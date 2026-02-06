Спорт:

Пипалата й достигат до 10 метра: Заснеха гигантска медуза (ВИДЕО)

Рядка гигантска медуза фантом (Stygiomedusa gigantea) беше заснета по време на дълбоководна експедиция по крайбрежието на Аржентина. Откритието е било направено от учени от Института по океанография „Шмидт“, предава Нова телевизия.

Медузата с огромни пипала - с дължина от 10 метра и приличащи на ленти, е била на дълбочина от 250 метра. Около тялото ѝ, което може да достигне диаметър от близо 1 метър - плували малки рибки.

Учените са направили и друго откритие - 28 потенциално нови видове, включително корали, морски таралежи и анемони.

Спасиана Кирилова
