Високите сметки за ток: Заради недостиг в системата и скъп внос?

Има обяснение за високите сметки за ток за януари на потребители от цялата страна и то се крие в хроничните дефицити на системата, смятат експерти.

"България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, което води до високи и нестабилни цени на тока", заяви Еленко Божков, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката.

Според него недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени.

Още: Масови сигнали за цената на тока: КЗП обяви какво следва

Той обясни, че в такива случаи се мобилизират всички мощности, но често се налага да се внася енергия.

Много често цените в България надминават 140 - 150 евро за мегаватчас, заяви той, допълвайки, че в пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас.

Решението - запазването на въглищните централи

Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс" той открои запазването на въглищните централи, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.

Още: Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не са масов проблем

В никакъв случай не трябва да се ограничава или прекратява дейността на въглищните централи, особено "Марица-Изток" и ТЕЦ "Бобов дол", категоричен е той, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики.

Браншови специалисти предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече.

Според Божков така може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.