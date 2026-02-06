Оставката на Румен Радев:

Високите сметки за ток: Заради недостиг в системата и скъп внос?

06 февруари 2026, 12:29 часа 329 прочитания 1 коментар
Високите сметки за ток: Заради недостиг в системата и скъп внос?

Има обяснение за високите сметки за ток за януари на потребители от цялата страна и то се крие в хроничните дефицити на системата, смятат експерти.

"България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, което води до високи и нестабилни цени на тока", заяви Еленко Божков, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката.

Според него недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени.

Още: Масови сигнали за цената на тока: КЗП обяви какво следва

Той обясни, че в такива случаи се мобилизират всички мощности, но често се налага да се внася енергия.

Много често цените в България надминават 140 - 150 евро за мегаватчас, заяви той, допълвайки, че в пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас.

Решението - запазването на въглищните централи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс" той открои запазването на въглищните централи, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.

Още: Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не са масов проблем

В никакъв случай не трябва да се ограничава или прекратява дейността на въглищните централи, особено "Марица-Изток" и ТЕЦ "Бобов дол", категоричен е той, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики.

Браншови специалисти предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече.

Според Божков така може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
ток Електроенергия цена на тока
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес