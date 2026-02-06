Kaufland осигури 10 000 евро за топъл обяд на деца в нужда

Kaufland България дари 10 000 евро на програмата „Топъл обяд“ на Българския Червен кръст. За трета поредна година в рамките на празничния месец декември ритейлърът даряваше по 30 ст. за всяка продадена играчка от собствената си марка Kidland®. Събраните средства ще осигурят безплатна храна за ученици в неравностойно положение в цялата страна. Програмата има за цел да подпомогне редовното посещаване на учебните занятия, да подобри здравословното състояние на децата и да намали риска от отпадане от образователната система.

„Топлият обяд в училище не е само хранене – той е ключов елемент от грижата за децата в нужда. За много от тях това е единственото пълноценно хранене за деня. Подкрепата на Kaufland България и нейните клиенти е дългосрочен ангажимент, който дава реални резултати и пряко допринася за по-доброто бъдеще на стотици деца“, заяви акад. Христо Григоров, председател на Българския Червен кръст.

„Благодарим на всички наши клиенти, които отново показаха, че малките жестове, умножени по хиляди хора, могат да доведат до значима промяна. С всяка закупена играчка те не само донесоха радост на децата по време на празниците, но и подкрепиха ученици в нужда, за които топлият обяд в училище е от ключово значение. Вярваме, че тази подкрепа помага на повече деца да останат в класната стая и да продължат своето образование“, коментира Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност“ в Kaufland България.

От началото на съвместната работа между Kaufland България и БЧК дарените средства по програмата „Топъл обяд“ надхвърлят половин милион лева. Партньорството продължава вече 17-а поредна година, като клиентите на веригата подкрепят кампанията и чрез дарения в специални кутии, поставяни във всички хипермаркети на ритейлъра в началото на учебната година.

Благодарение на тези дарения, компанията е помогнала за осигуряването на над 550 000 лв. за топъл училищен обяд. Само през изминалата учебна година благодарение на програмата са подкрепени близо 2 000 деца в неравностойно положение. От старта на инициативата до днес чрез инициативата са предоставени над 2 милиона безплатни обяда.