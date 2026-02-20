Tелевизионен феномен от 90-те години се завръща с нови епизоди

Една от най-обичаните детски продукции на всички времена —"Банани с пижами" — официално се завръща на екран в нов игрален сериал на живо, който ще въведе класическите герои пред ново поколение зрители. Новият вариант ще запази игривия и вълшебен характер на оригиналната поредица, като отново отвори вратата към приятелския свят на Cuddles Avenue – място, което многобройни поколения деца по света помнят с усмивка.

Според публикуваното съобщение в социалните мрежи, новите серии ще запазят характерния дух на оригинала, а в центъра на историята отново са забавните и непохватни близнаци B1 и B2, които живеят в приятелския квартал Cuddles Avenue, заобиколени от музика, хумор, ролеви игри и творчески приключения.

Те ще бъдат основните герои, но този път в нова, модерна версия, пренесена в реална среда. Сериалът ще предлага музика, хумор, ролеви игри и въображение, създавайки игрови свят, подходящ за предучилищна аудитория.

Производството ще бъде реализирано от австралийския драматичен и детски телевизионен гигант Australian Broadcasting Corporation (ABC) в сътрудничество с креативното студио Windmill Production Company – известни със своя опит в детските предавания, включително в жанрове с физическо изпълнение и куклен театър.

Любимото детско шоу

Оригиналната версия на "Банани с пижами" се появява за първи път по ABC през 1992 г., като впоследствие се радва на огромна популярност в Австралия и по света. Жанрово шоуто беше насочено към деца предучилищна възраст, а двамата банана — B1 и B2 — станаха отличителен символ на детското телевизионно съдържание.

През 2001 г. оригиналният live-action формат приключва, а по-късно през 2011 г. продукцията се превръща в CGI анимационен сериал, който също намери своята публика.

Сега австралийският обществен оператор прави голяма крачка напред, връщайки се към физическите персонажи, които са запазена марка на шоуто, с помощта на модерно техническо и художествено изпълнение.

