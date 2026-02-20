Ерата "Кошлуков" приключи: БНТ вече има нов директор

Българската национална телевизия (БНТ) вече има нов генерален директор след управлението на Емил Кошлуков, което продължи свръхдълго и четири години извън мандат. С 3 гласа "За" - на Симона Велкова, Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова - Милена Милотинова спечели конкурса, който след няколко жалби, съдебни решения, обжалвания и нови съдебни решения в крайна сметка се проведе, а изслушванията на кандидатите се проведоха на 19 февруари.

До третия етап на процедурата бяха допуснати всички, подали документи - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Сашо Йовков не се яви, а останалите кандидати бяха изслушвани по реда на подаването на документите си в деловодството на регулатора, като разполагаха с по 50 минути всеки.

На днешното заседание Свилена Димитрова получи 5 гласа "Против", Емил Кошлуков получи 4 гласа "Против" и един "За" от Галина Георгиева, Невена Андонова получи 4 гласа "Против" и един "За" от Пролет Велкова.

Източник: Actualno.com

"Искам да се разсеят всякакви спекулации по отношение на днешното изслушване, което изцяло е в съответствие със Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и с процедурните правила на Съвета за електронни медии (СЕМ)", каза председателят на регулатора Симона Велева в началото на изслушването на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Досегашният генерален директор на БНТ - Емил Кошлуков, заяви по време на своето изслушване, че процедурата е опорочена. "Вчера обявихте конкурс, днес насрочихте изслушване на концепциите, а утре избирате кой да оглави обществената телевизия. Процедурата е опорочена. Има висящи съдебни производства, което ще подрони още веднъж авторитета на органа. Начинът, по който беше организиран конкурсът, беше изненадващ и за мен. Срокът за това винаги е бил седмица. Тази процедура е тежко опорочена и изборът ще падне в съда", заяви той.

В началото на днешното заседание Галина Георгиева - член на СЕМ, поиска обсъждане на входирани 3 искания за спиране на процедурата по избор на генерален директор заради висящи дела. Предложението обаче не беше прието.

Мандатът на Милотинова започва след постъпването ѝ в длъжност. Решението на СЕМ подлежи на обжалване.

Концепцията на Милена Милотинова

В началото на изслушването на Милена Милотинова на 19 февруари председателят на СЕМ Симона Велева отбеляза, че са получени три писма в подкрепа на кандидатурата ѝ – от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, от Културния център "Иван Михайлов" – Битоля и от Македонския научен институт.

Концепцията на Милена Милотинова е озаглавена "Българската национална телевизия (БНТ) - телевизия в интерес на обществото". Сред водещите приоритети в нея са спазване на високи журналистически стандарти, както и на европейските журналистически стандарти, технологично развитие и модернизация. Според Милотинова всичко, което е постигнато досега, трябва да се надгражда.

Източник: БГНЕС

Милотинова заяви, че ако бъде избрана за генерален директор на БНТ, ще поръча проучване и анализ на очакванията на аудиторията: "Къде можем да добавим, къде да коригираме и къде да създадем нови продукти в зависимост от очакванията на аудиторията".

Милена Милотинова постави акцент върху финансирането на обществената телевизия. По думите ѝ настоящият модел на държавна субсидия на база "час програма" не гарантира достатъчна независимост и устойчивост. Милотинова лансира възможността за обсъждане на алтернативи, включително финансиране като процент от брутния вътрешен продукт.

Сред програмните приоритети тя посочи възможността БНТ да бъде "алтернатива на търговските медии, място за дискусия и културен дебат", с повече разследвания, редакционна независимост и силно дигитално присъствие, пише БТА. "Амбицията ми е БНТ да бъде лидер в новините с добре мотивиран екип", заяви Милотинова и добави, че ще се бори за по-високи възнаграждения.

Източник: Actualno.com

Тя подчерта, че не би допуснала политическо влияние и че е доказала това в професионалния си път. Милотинова посочи също, че ще изисква одит на досегашното ръководство, "за да знае на какво стъпва". "Виждам неща, които можем да подобрим, като да въведем повече прозрачност", добави тя по отношение на отчетите на БНТ и даде пример с 24 милиона за "външни услуги" във финансовия отчет на БНТ, които не е ясно за какво точно са похарчени.

Съдебните битки за конкурса

Припомняме, че от няколко години изборът на директор на БНТ срещаше най-различни съдебни и административни пречки и жалби от единия от кандидатите - Сашо Йовков. Процедурата бе замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

През ноември миналата година Административен съд София – област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това бяха Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена.

Коя е Милена Милотинова

Източник: Actualno.com

Милена Милотинова е родена на 10 септември 1968 г. в София. Завършва Софийския университет (СУ) със специалност "Българска филология". Дипломната си работа прави във Факултета по журналистика на СУ. Преминава през специализация във BBC – Лондон, а в годините след това до 1999 г. - и през две кратки специализации в САЩ и една в евроинституциите.

Започва работа в БНТ още като студентка и през годините става едно от емблематичните имена на телевизията. Работи в БНТ между 1990 – 2001 г. отначало като репортер, а от 1992 г. – и като водещ на "По света и у нас".

През 1998 г. прави документалния филм "Хроника на едно национално предателство", разказващ за насилствената македонизация на Пиринския край между 1946 – 1948 г. През 1999 г. прави документалния филм "Само защото бяха българи", разказващ за политическия терор в Социалистическа република Македония срещу местните българи. Освен за Македония, Милотинова създава редица документални филми за българите от Западните покрайнини и на други теми още в началото на 90-те години. Филмът ѝ "Спасените" за спасяването на българските евреи е представен при голям интерес и в Израел и Люксембург.

През 2000 година тя е в Топ 10 на най-добрите водещи и предавания за 40-годишната история на БНТ (класация, направена чрез допитване до 162 публични личности, проведена по иницатива на вестник "Труд").

През април 2000 г. в новините е излъчен получен от международния новинарски видеообмен суров материал от войната в Чечня, в който се показва отрязване на главата на руски войник. Тогавашният регулатор НСРТ излиза със становище, че главната отговорност е на новинарското ръководство, а не на водещата Милена Милотинова и редакторката Савина Спасова. НСРТ отсъжда шефовете на Дирекция "Новини и актуални предавания" и на Направление "Новини" Мирослава Нейнска и Константин Кисимов да бъдат дисциплинарно уволнени. Това така и не става, а Милотинова е временно свалена от екран като водещ на "По света и у нас" и става репортер на новините на БНТ от страната и чужбина. През декември 2000 г. отново я връщат на екран.

Политическа кариера и връщане към журналистиката

Източник: БГНЕС

През 2001 година е избрана за народен представител в XXXIX народно събрание от листата на НДСВ. В парламента е председател на парламентарната комисия по медии и член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност. По време на мандата си в НС е член и на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, където работи в 2 парламентарни комисии – Комисията по социални въпроси и Комисията по образование, наука и култура, както и на Подкомисията по медии към ПАСЕ. През 2004 година поставя в ПАСЕ въпроса българите в Албания да бъдат признати за малцинство.

След 4-годишния си парламентарен мандат Милена Милотинова се връща към журналистиката. Тя става едно от емблематичните лица на телевизия Bulgaria ON AIR, където води седмичното предаване БРЮКСЕЛ 1, в което често показва ексклузивни интервюта от Брюксел и Страсбург. Документалните филми на Милена Милотинова, съхранявани във Фонда на БНТ, се излъчват и до днес при огромен зрителски интерес, въпреки че са правени преди повече от 20 години.

На 24 януари 2022, въпреки предварителното програмиране в програмата на БНТ на документалния ѝ филм "Само защото бяха българи", той е свален от излъчване в последния момент, въпреки че е предварително обявен както в програмата на обществената телевизия, така и в интервю на генералния директор в неделното предаване "Денят започва с Георги Любенов". Свалянето на филма от екран съвпада с визитата в София на премиера на РСМ Димитър Ковачевски. Медии в РСМ коментират това като "първа отстъпка от София за Скопие".

Източник: БГНЕС

Това предизвиква бурна реакция във Facebook от интелектуалци и публични личности и статии в почти всички електронни медии, които качват на страниците си филма, който вече е публикуван от БНТ в YouТube канала на медията. Свалянето на филма от екран предизвиква и искания за оставки и протест пред БНТ, по време на който филмът е прожектиран на стената на сградата на обществената телевизия. Дни след това – на 31 януари 2022 г. БНТ го връща в програмата си, а на 23 юни 2022 г., при приемането на т. нар. френското предложение за преговорна рамка на РСМ с ЕС, БНТ отново го излъчва в праймтайма си.

Милена Милотинова е омъжена за икономиста Димитър Колев и има син от него. Тя е носител на множество журналистически отличия, както и награди за документалистиката ѝ.