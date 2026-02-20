Стана ясно кое тежко правило е нарушила изгонената Тифани от "Ергенът" (СНИМКИ)

Още в първите часове от общото приключение на дамите и господата в хитовото риалити "Ергенът" зрителите станаха свидетели на безпрецедентно изгонване на участничка от формата. Оказа се, че току преди полета за Шри Ланка две от дамите - Елен Мишел и Тифани - са отпаднали преждевременно от формата. И двете бяха избранички на 27-годишния Марин.

"Дни след бала в София, Елен Мишел се свърза с нас и представи сериозни и достатъчно основателни лични причини, заради които бе принудена да откаже поканата на Марин. Съвсем друг обаче е казусът на Тифани. Буквално часове преди полета на всички ви, продукцията ни получи категорична информация, според която Тифани е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат. Напълно некоректното поведение на Тифани принуди нас само ние като продукция да останем излъгани от нея и да предпазим вас, ергените, от присъствието на некоректни и недобросъвестни жени. Историята на Тифани ще продължи там, където такива истории намират своя естествен и справедлив финал", обяви водещия Наум Шопов.

Последното изречение е явен намек, че вероятно Тифани е нарушила световните правила на формата и поради това от продукцията могат дори да организират съдебна битка срещу нея - такива бяха и първите спекулации в социалните мрежи.

Коя е Тифани и какво е нарушила?

Тифани беше избраница на Марин. Крис беше първият, който я харесва, но най-младият ерген успя да му я отмъкне, като й подари роза.

„Шок! Уау! Крис си я беше харесал, но аз му я отмъкнах. Дали това е кармичният обрат, който заслужавам или вселената реши да ме избави от нещо, от което нямам нужда.“

При срещата с тримата ергени, те бяха впечатлени от походката й, а Стоян я нарече „много мило момиче с благо излъчване“. Елеонора пък беше една от участничките, която коментира, че Тифани е много красива. Михаела отбеляза, че има „уникални очи“. За бала тя се появи със свободно пусната коса и черна официална рокля с тънки презрамки и изрязано деколте.

Тифани обаче не е сред момичетата, които заминават за Шри Ланка. Причината - тя е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат.

Какви са правилата на "Ергенът"?

Правилата в предаването „Ергенът“ (The Bachelor) са комбинация от официални договорни клаузи и неписани телевизионни закони. Това са някои от основните правила.

Пълна изолация (дигитален детокс)

Участничките нямат право на:

Телефони, лаптопи или таблети.

Достъп до интернет и социални мрежи.

Контакт с външния свят (семейство и приятели), освен в изключителни случаи, разрешени от продукцията.

Конфиденциалност и "Spoiler" контрол

Забрана за разкриване на финала: Те не могат да казват кой е спечелил или какво се е случило преди епизодите да бъдат излъчени.

Глоби: Нарушаването на това правило обикновено води до огромни неустойки (често в размер на десетки хиляди евро/долари).

Поведение и алкохол

Алкохол: Има лимит на количеството алкохол, което се сервира, за да се избегнат опасни ситуации, макар че в някои сезони това правило е по-гъвкаво в името на забавлението.

Взаимоотношения: Всяка комуникация с Ергена трябва да бъде заснета от камерите. Не се насърчават "тайни срещи" извън снимачния процес.

В своята рубрика в "Преди обед" предишният ерген Мартин Елвиса загатна или предположи, че вероятно Тифани е влязла във формата обвързана - това е свързано и с "категоричната информация", която Наум Шопов визираше, че е получена от страна на предаването за нейния казус.