Гюров прие оставката на вицепремиера за честни избори Стоил Цицелĸов

Служебният премиер Андрей Гюров прие оставката на вицепремиера Стоил Цицелĸов. Мотивите за своето решение вицепремиерът заяви пред представителите на медиите в Министерския съвет. "От два дни срещу мен тече масирана атака – тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета „Гюров“ и срещу основната му мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори“, посочи Цицелĸов.

Той беше категоричен, че тази атака е на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят.

"Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", категоричен беше Цицелков и добави, че ще защити правата си по съдебен ред.