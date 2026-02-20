Любопитно:

20 февруари 2026, 11:08 часа 449 прочитания 0 коментара
Гюров прие оставката на вицепремиера за честни избори Стоил Цицелĸов

Служебният премиер Андрей Гюров прие оставката на вицепремиера Стоил Цицелĸов. Мотивите за своето решение вицепремиерът заяви пред представителите на медиите в Министерския съвет. "От два дни срещу мен тече масирана атака – тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета „Гюров“ и срещу основната му мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори“, посочи Цицелĸов.

Той беше категоричен, че тази атака е на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят.

"Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", категоричен беше Цицелков и добави, че ще защити правата си по съдебен ред.

Виолета Иванова
оставка Андрей Гюров Стоил Цицелков предсрочни парламентарни избори 2026
