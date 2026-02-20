Лайфстайл:

Водолази и подводни дронове търсят кораба, изчезнал край Маслен нос (ВИДЕО)

Рано тази сутрин, 20 февруари, експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където има предположения, че може да е потънал рибарския кораб ВН 8112, който е излязъл в Черно море за калкан с трима души на борда. Вчера в същата зона беше установено замърсяване на водната повърхност - нефтено петно близо до мястото, където се е изгубил сигналът на изчезналия плавателен съд. Следата предполага, че той е потънал именно там.

В ход е организация на операция за оглед на мястото от водолази и подводни дронове на Военноморските сили (ВМС), като действията ще се провеждат в съответствие с хидрометеорологичните условия, обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Какво се знае за кораба?

Припомняме, че рибарският кораб с трима души на борда е излязъл в сряда на лов за калкан. По същото време обаче вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването на моряците с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни. Корабът е изчезнал между Приморско и Созопол.

Вчера се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия участва още от 18 февруари фрегата „Дръзки“. Тя търсеше и през нощта, когато другите средства не можеха да функционират.

В издирването са се включили и рибари от турското пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби.

В акцията ще се включиха и доброволци, които направиха обход по крайбрежието между Созопол и Приморско.

Димитър Радев Отговорен редактор
