"Цицелков падна, ред е на Янкулов": ИТН се закани срещу служебния кабинет

"Цицелков падна, ред е на Янкулов". С тези думи от ИТН коментираха оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков след атаките на партията на Слави Трифонов, че той е бил съден за марихуана и за каране в нетрезво състояние, което той обаче отрече, но въпреки това се отказа от поста си. От ИТН подчертаха, че ще "изрежат петроханския тумор, наречен служебен кабинет".

"За първи път от много време имаме реална опозиция в лицето на ИТН. Опозиция, която с факитте ще държи изкъсо служебния кабинет", каза Станислав Балабанов от ИТН. ОЩЕ: Първи удар за кабинета "Гюров": Вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка

Да се готви Янкулов, а после Христанов

"Да се готви Янкулов, защото темата с "Петрохан" ще продължава и докато има министри, които са били част от НПО, покровителствали педофилски секти, ние няма да се спрем", заяви Балабанов от ИТН пред медиите в парламента.

разбрахме, че преди минути Стоил Цицелко е подал своята оставка. Това се случи благодарение на ИТН.

Балабанов каза, че освен на Янкулов, е ред и на министъра на земеделието Иван Христанов.

"Христанов, който говореше за "Капитан Андреево" и същия този стоеше пред хижата в "Петрохан" да обяснява как добрите момчета са били елиминирани от много лоша мафия, която е отишла да ги екзекутира", каза още Балабанов.

Ще има ли друг вицепремиер по честни избори?

От ИТН обявиха, че искат честни избори, но разкритикуваха поста вицепремиер по честните избори и изразиха надежда от служебното правителство "да не са толкова нагли" да сложат още някой на тази позиция отново.

Тошко Йорданов се пошегува защо да няма например министерство на петроханските хижари.

"Министерство на розовото фламинго и да сложат някой приятел на Гюров", каза още Йорданов. ОЩЕ: "Свидетелството ми за съдимост е чисто": Цицелков видя атака срещу честните избори