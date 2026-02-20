Важен ход на кандидат новия в ЦСКА: приближава ли се до трансфера?

След като привлече 6-ма нови в началото на зимния трансферен прозорец, за ЦСКА изглеждаше сякаш пазарът е приключил. Но през последните дни „червените“ отново се активизираха, като журналистът Сесар Луис Мерло излезе с информация, че „армейците“ се интересуват от защитника Факундо Родригес от Естудиантес. ЦСКА иска да го вземе под наем за година и половина, като ще включи клауза за откупуване в договора му.

Факундо Родригес е оценен на 800 000 евро

Е, Родригес даде косвен знак, че се приближава до трансфер в ЦСКА. Аржентинецът е последвал клуба в социалната мрежа Инстаграм, което няма как да означава друго, освен, че наближава финалната фаза на преминаването му при „червените“. Факундо Родригес има договор до края на 2027 г. с Естудиантес, но се очаква той да преподпише с родния си клуб. В момента специализираният сайт „Transfermarkt“ определя пазарната стойност на бранителя около 800 000 евро.

Родригес ще даде широчина на ЦСКА в защита

Родригес е централен защитник със силен ляв крак. Именно от такъв ЦСКА има нужда, тъй като на тази позиция скамейката на „червените“ е доста къса. Те разполагат само с Лумбард Делова, Теодор Иванов и Лапеня. Аржентинецът ще даде добра широчина на състава, а и няма да заема място в квотите за играчи извън Европейския съюз, тъй като има италиански паспорт. ЦСКА има още време да финализира трансфера. Пазарът у нас е отворен до 24 февруари.

