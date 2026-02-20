Първи трепети и "кликове" в дебютните срещи в "Ергенът", появи се и хеликоптер (ВИДЕО)

Първо състезание между момчетата и първи интриги между момичетата - така изглежда картината в третия епизод на хитовото телевизионно риалити "Ергенът" в четвъртък вечер. Първата нощ в имението на любовта премина спокойно. Денят започна като в приказките - със съревнование между ергените, които трябваше да премерят сили за своите избраници. Дамите се отправиха към плажа, където се проведе състезанието, а там ги чакаха предизвикателствата за мъжете. Actualno.com ви представя най-любопитните мигове от третия епизод на предаването.

След като стана ясно, че всяка седмица Крис, Стоян и Марин ще се изправят един срещу друг в битка за участничките и техния охолен живот, то първото изпитание бе факт. Този, който победи ще има най-лъскавите срещи тази седмица и винаги ще има първи право на избор. Второто място ще разполага със среден клас срещи и ще избира втори, а третия ще разбере как се случва любовта "на бедно" и винаги ще избира последен, както обясни водещия на предаването. Освен всички удобства, победителят ще спечели за своите две избраници златен и сребърен ключ за най-луксозните стаи във вилата.

"За мен е много важно един мъж да се бори, да бъде амбициозен и да иска да осигури добър живот за себе си и за половинка до него", сподели Анастасия.

Битката на мъжете започна с типични шрилански лодки, с които трябва да стигнат до шамандура, на която е закачен ключ. След като го вземат те трябва да се върнат до брега и с ключа да освободят части от пъзел, който трябва да наредят в популярна сентенция от Уилям Шекспир. Мъжете се съблякоха и поеха към лодките си. Няма как да не отбележим факта, че и тримата са в чудесна форма - плоски кореми, мускули и интересни татуировки. На лявото си рамо Кристиян има червена целувка и фигура в поза от йогата. На гърба си има черен скорпион - все пак това отговаря на зодията му.

По тялото на Марин се забелязват няколко символа, чието значие той все още не е разкрил.

Победител, разочаровани и един хеликоптер

В "Ергенът" 5 не всичко е цветя и рози! Крис бе на последно място в съревнованието на плажа и не успя да спечели каквито и да е удобства за своите фаворитки или по-луксозна среща. Въпреки това той имаше възможността да покани една участничка на по-скромна такава. Той избра Доника и двамата се отправиха към града за разходка и вечеря. Те обиколиха натоварените улици докато се опознаваха насред шумния трафик.

"Ако искаш, можеш да мe хванеш за ръка", каза му тя. Крис не се поколеба и веднага я хвана. Двамата вплетоха пръсти и продължиха напред. Това е подсъзнателен знак за желание за по-дълбока близост. Определено не е просто "приятелско" хващане.

Те се отправиха към магазин за плодове и зеленчуци, за да опитат личи. След като тестваха няколко екзотични плода, се отравиха към футболно игрище, където се усамотиха, за да си поговорят повече. На Доника ѝ направи впечатление продължителният очен контакт, който Крис успя да поддържа. Това често е знак за интерес. Погледът задържа вниманието и създава интимност.

Участничката не успя да скрие емоциите си пред редакторите на предаването, като каза, че се надява той да е правилният човек.

Стоян успя да си извюва първото място в напрегнатата надпревара! Това му спечели златния и сребърен ключ за двете най-луксозни стаи в имението за своите две фаворитки и бляскава среща с неговата избраница - Симона. Двамата се отправиха към хеликоптер, с който започнаха своята романтична нощ. Те се извисиха нависоко над Шри Ланка, като дамата нямаше никакви страхове дори напротив - сподели, че харесва точно такива неща.

"Доста естествено ми дойде да я хвана за ръката. Усещам някакво привличане между нас и нещата се случват от само себе си", сподели той пред камерите. Това е и първата проява на близост за този сезон. Жестът му показва неговият ясен интерес към нея. Най-често това е знак за привличане и желание за по-близък контакт. Ръката е интимен, но не прекалено натрапчив жест – нещо като „тестване на водата“.

След полета с хеликоптера те имаха възможността да се усамотят на пикник, където се насладиха на залеза. В компанията на бутилка шампанско те разкриха душите си и техните нагласи за любовта.

"Търся същото в човека, който ще бъде до мен един ден, така че се надявам той да продължава в този дух", каза Симона пред редакторите на предаването. Тъй като те спечелиха най-лъскавата среща, след като изпратиха залеза, продължиха вечерта си в луксозен ресторант, където похапнаха паста.

Симона призна на Стоян, че би искала да опознае и другите двама ергени, защото държи да е откровена към него и да не го разиграва.

Най-истинската среща досега

След като си спечели второто място в плажната надпревара в "Ергенът" 5, Марин покани Михаела на среща. Двамата не бяха съвсем сами, а в компанията на слона Радия. Тримата успяха да се сближат, като двойката дори го поязди и нахрани. "Видях, че този път и той е доста по-спокоен и по-уверен, което много ми хареса", сподели Михаела пред камерите.

Двамата се насладиха на дивата природа и споделени мигове, като се пошегуваха, че хеликоптер не им е нужен, след като изпуснаха голямата награда от играта. Въпреки това романтиката определено беше във въздуха!

По-късно те се отправиха към своята интимна вечеря на плажа. Там те успяха да си поговорят повече и да си споделят по-лични подробности за животите си. Марин не се поколеба да пита и за любовните нагласи на Михаела. Те откриха няколко сходности помежду си, които сметнаха за "знаци" и съдба. Марин ѝ сподели, че има "грехове за изкупуване", а именно факта, че не е успял да ѝ отдели достатъчно време на бала в София, защото е искал да опознае възможно най-много момичета.

"Егото няма работа в едни отношения. Това да можеш да го оставиш е нещо много трудно и важно, затова много се развам, че той го притежава", сподели тя пред камерите.