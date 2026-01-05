Тимъти Шаламе с неочаквано признание за връзката, докато го награждават

Тимъти Шаламе направи редки коментари за връзката си с Кайли Дженър на церемонията по връчването на Critics Choice Awards 2026. По време на ежегодната церемония, която се проведе на 4 януари вечерта в Barker Hangar в Санта Моника, Калифорния, Кейт Хъдсън обяви, че Шаламе е спечелил наградата за най-добър актьор за ролята си на Марти Маузър в спортната комедийно-драматична лента „Върховният Марти“.

Снимка: Getty Images

Въпреки това, филмът на Леонардо ди Каприо „Една битка след друга“ спечели наградата за най-добър филм, а Джеси Бъкли разтърси звездната публика в категорията за най-добра актриса за работата си в „Хамнет“, информират от Daily Mail.

Речта на Шаламе

След като целуна приятелката си Кайли, 30-годишният актьор се качи на сцената, за да приеме наградата и да произнесе реч, в която похвали колегите си номинирани – Майкъл Б. Джордан, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Джоел Едгертън и Вагнер Моура.

Още: Тимъти Шамале жертва къдриците си заради голям времеви скок в "Дюн: Част трета" (СНИМКА)

И накрая, Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си. „Накрая бих искал да благодаря на партньорката ми от три години. Благодаря ти за нашата основа. Не бих могъл да направя това без теб. Обичам те от дъното на сърцето си“ заяви той.

Снимка: Getty Images

В отговор Кайли бе заснета как му отвръща с думите: „Обичам те“.

В друга част от речта си Шаламе похвали режисьора на „Върховният Марти“ Джош Сафди.

„Благодаря ти, че създаде тази роля. Направи история за един несъвършен човек с мечта, с която можем да се идентифицираме, и не проповядваше на публиката какво е правилно и какво не е. Мисля, че всички трябва да разказваме такива истории“, каза звездата.

Още: Тимъти Шаламе посочи тримата най-велики актьори на всички времена

Тимъти и Кайли за първи път бяха забелязани заедно през април през април 2023 г. и дебютираха като двойка на премиерата на „Върховният Марти“ в Лос Анджелис в началото на декември. Двамата направиха фурор, появявайки се в координирани оранжеви тоалети на Chrome Hearts, пишат от БГНЕС.