Участници в "Ергенът: Любов в рая" планират деца. Ще има ли сватба?

След като стана ясно за скандалната раздяла на Виктор и Дениз от риалити формата "Ергенът: Любов в рая", за първи път той гостува с новата си половинка - Кристина, в студиото на "Преди обед", където разказа подробно за отношенията си. Припомняме, че след финала на романтичното шоу Кристина се разделя с актьора Петър, а скоро след това започва връзката ѝ с Виктор.

Бъдещите планове

По думите на Кристина, разбираме, че друга участничка в "Ергенът" - Габриела, "е виновна" за оформянето на новата двойка. След рождения ѝ ден, на който са и двамата, Кристина и Виктор започват да прекарват време като приятели, но осъзнават, че между тях се заражда нещо по-силно.

Двамата признаха, че вече активно мислят за общото си бъдещо. Дори обсъждат сериозно плановете за деца. "И двамата сме готови да предприемем тази стъпка заедно", заяви Виктор, който допълни, че е отбелязал празниците със семейството на новата си половинка.

На въпроса дали преди това няма да има сватба, тактично отклони темата без ясен отговор.

Кристина пък сподели, че в момента живеят заедно, но тъй като това е в жилището на Виктор, той извършва голяма част от домакинските задължения.

Към днешна дата, Виктор е категоричен, че няма никакви чувства към Дениз и не го интересува какво мисли бившата му партньорка за него.

