Животът и бракът са като танците: Франциска Йорданова - Папкала за личните жертви и най-голямото чудо

23 февруари 2026, 11:22 часа 0 коментара
Зрителите познават Франциска Йорданова - Папкала като част от журито на "Dancing Stars", както и като водеща на "Преди обед". След като дълги години живее в Америка, където открива и любовта в лицето на професионалния таньор Томаш Папкала, сега 15-кратната републиканска шампионка по спортни танци устройва живота си в родната си страна заедно със семейството си. Припомняме, че още мината година тя заяви, че дори иска да се пенсионира във Варна.

Отдадена на спортните танци и състезанията, Франциска споделя, че професионалният ѝ опит на световни сцени, който ѝ носи титли и любов, си има своите лични жертви: "Всяко свободно време бях в залата или на състезание. Това е труд, много труд, но смисълът винаги са били моите танци.", сподели тя в интервю за "Тук и сега" по NOVA. 

За най-голямото чудо

Своя любим и баща на децата си Франциска среща в чужбина и заедно създават една здрава връзка - основана на любов, партньорство и общ бизнес. 

Тя сравнява личния си живот с различните видове танци - бавни и нежни, горещи и динамични, изпълнени и придаващи различни емоции. "Животът и бракът са като различни танци - понякога танго, понякога румба, понякога пасодобле. Най-хубаво е всяка фраза да завършва с лирична румба", казва Франциска.

Животът ѝ преминава преминава през много състезания и пътешествия, но тя е категорична, че най-голямото чудо е семейството ѝ. 

Към днешна дата Франциска се е посветила на обучението на новото поколение танцьори като професионален треньор и съдия с най-висок лиценз. Тя признава, че оценяването на двойки на високо ниво изисква пълна абстракция от визуалния ефект и наблюдение само на техниката: "Трудно е, когато си бил на тяхното място, но професионализмът изисква да съдействаш правилно."

