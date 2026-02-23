Лайфстайл:

Лайза Минели срещу Оскарите: Наредиха ми да седна в инвалидна количка

Лайза Минели срещу Оскарите: Наредиха ми да седна в инвалидна количка

Легендарната актриса и певица Лайза Минели разкрива болезнени подробности около появата си на церемонията на Academy Awards през 2022 г. в новите си мемоари "Kids, Wait Till You Hear This!". Иконата от "Cabaret" твърди, че е била принудена да излезе на сцената в инвалидна количка – решение, което според нея е било наложено от организаторите в последния момент.

Какво разказва Минели?

Минели връчи наградата за най-добър филм заедно с Лейди Гага, но появата ѝ предизвика вълна от коментари, след като тя изглеждаше дезориентирана и се препъна в думите си. В книгата си актрисата пише, че първоначално е очаквала да бъде настанена на режисьорски стол, откъдето да може лесно да вижда аутокюто. Вместо това ѝ било наредено да използва инвалидна количка "или изобщо да не се появява".

"Бях необяснимо наредена - дори не помолена - да седна в инвалидна количка", споделя тя. По думите ѝ, аргументът бил свързан с възрастта и безопасността ѝ, но Минели определя това като "пълна глупост". "Няма да позволя да се отнасят с мен по този начин, казах аз. Бях съкрушена. Бях много по-ниско, отколкото щях да бъда на режисьорски стол. Сега вече не можех лесно да чета аутокюто над мен.", пише звездата.

Снимка: Getty Images

Когато на сцената се препънала в няколко думи, Лейди Гага реагирала мигновено с подкрепа. "С теб съм", казала певицата, навеждайки се към нея – момент, който обиколи света. По-късно Гага посетила Минели в гримьорната и я попитала дали е добре.

"Погледнах я и просто казах: "Голяма твоя фенка съм", спомня си Минели. "Научих този урок от мама и татко – в момент на силен стрес трябва да останеш любезен."

Снимка: Getty Images

Иронично, носител на наградата за най-добър филм тогава стана CODA. "Обичах иронията на заглавието за мен", пише тя. "Моите мемоари са моята кода – моята истина."

Изданието "Kids, Wait Till You Hear This!" излиза на 10 март, информира "Variety", с обещание да разкрие още лични и откровени истории от живота на една от най-емблематичните звезди на шоубизнеса.

Ева Петрова
