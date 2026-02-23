Кой е до Брад Пит? Актьорът се разходи в Гърция (СНИМКИ)

Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон са заедно в Гърция, докато актьорът снима следващия си филм. Двамата бяха заснети да се разхождат на гръцкия остров Хидра на 18 февруари, с чанти в ръка и очила за слънце - пристигайки за снимките на предстоящия филм "The Riders".

Според източник на "People", Пит е прекарал известно време в Дъблин - от началото на февруари - за заснемане на филма, базиран на романа на Тим Уинтън и режисиран от Едуард Бергер, известен с филма "Conclave".

Brad Pitt & Ines de Ramon Arrive in Greece for The Riders Filming https://t.co/FCDWoUyJ6v pic.twitter.com/6Q0rlj2anF — Greek City Times (@greekcitytimes) February 22, 2026

Двойката беше забелязана за първи път на концерт на Боно в Лос Анджелис през ноември 2022 г., когато източник, близък до дизайнерката на бижута, сподели, че двамата се срещат "вече няколко месеца". През септември 2024 г. те направиха на червения си килим дебюта си заедно - на Международния филмов фестивал във Венеция, а през октомври 2025 г. източник каза, че живеят заедно в общ дом.

Според онлайн информацията, двамата се разбират чудесно, а връзката им се основава на хармонични взаимоотношения.

За новия филм

Филмът "The Riders" проследява историята на Фред и Дженифър Скъли, които купуват "стара ферма, стояща в сянката на замък" в Ирландия след пътуване из Европа. "Докато Скъли прекарва седмици сам, ремонтирайки къщата, Дженифър се връща в Австралия, за да ликвидира активите им", гласи синопсисът на Simon & Schuster. "Когато Скъли пристига на летище Шанън, за да вземе Дженифър и тяхната 7-годишна дъщеря Били, именно Били се появява — сама. Няма бележка, няма обяснение, нито дума от Дженифър, а шокът оставя Били безмълвна. В този момент животът на Скъли се разпада на парчета."

Във филма участва и носителката на „Еми“ Джулиан Николсън, известна от "Mare of Easttown".

Пит последно се появи на големия екран във филма за състезания „F1“ от миналата година, който е номиниран за четири награди "Оскар", включително за "Най-добър филм", на церемонията на 15 март 2026 г. Преди "The Riders" да излезе по кината, актьорът ще се завърне в ролята си на Клифт Бут от "Имало едно време в Холивуд" в предстоящ спиноф, режисиран от Дейвид Финчър, който ще се появи в Netflix в края на 2026 г., припомня "People".