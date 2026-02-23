"Като две капки вода" са като хапче против стрес: Маги Халваджиян за новия сезон

"Като две капки вода" са като антистрес хапче", признава продуцентът Магърдич Халваджиян по време на интервю за "На фокус". Новият сезон на едно от най-харесваните предавания постави началото си миналата седмица със съвършени изпълнения, а първата корона отиде при Виктор Тодоров. Със сигурност и следващите епизоди ще има с какво да изненадат зрителите, които по всяка вероятност подкрепят мнението на продуцента.

"Притеснението винаги оказва влияние, но смятам, че като се отпуснат, всички ще избухнат", смята той за бъдещите епизоди на шоуто.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

За основна цел на "Капките" Халваджиян изтъкна забавлението, но искреното и удовлетворяващо. "Радвам се, че за 14 години удържахме с "Капките" да не се занимаваме със злободневните теми, които в повечето случаи са негативни. Целта ни винаги е била да забавляваме – да разсмеем, разплачем, разчувстваме… Ние сме добри в забавлението.", коментира той.

Стремеж към новото

Продуцентът е категоричен, че трябва винаги да има стремеж към ново развитие дори това да означава, че има риск от провал.

"Трябва да се пробват различни неща и в повечето случаи аз винаги съм първи, с всичките му рискове. Естествено съм се провалял, но ако не опиташ, защото те е страх, никога няма да направиш нищо. Ще стоиш в комфортната си зона и няма да правиш нищо. Винаги съм пледирал, че българските сериали и кино, трябва да се развиват в жанрово отношение."

Самият той разкри, че се е към различни сфери и "подготвя няколко филма и други сериали".

Голямата изненада в сезон 14 беше новият звезден член на журито - Азис. Новото си амплоа той коментира по NOVA: "Бил съм какво ли не в различни формати на Магърдич, но жури досега не съм бил. Напрежение е и е отговорност. Защото 9 звезди зависят от теб и ще ми бъде трудно. Ние обаче сме едно голямо семейство. Много се обичаме и много се шегуваме. Тук хуморът е на съвсем различно ниво. Дали ще бъда хаплив? Ще бъда честен и искрен в коментарите си. Ще бъда едно ухо, което чува отвъд. Смятам, че трябва да кажа едно нещо, което да е вярно и истинско, и то ще спомогне на целия формат. Аз ще гледам нещата, които другите не могат да видят".