Дженифър Лопес отбеляза пълнолетието на своите "чудни близнаци" с емоционално ВИДЕО

С много любов, различни хубави спомени и подчертана майчина гордост, Дженифър Лопес отбеляза пълнолетието на своите близнаци Макс и Еме. На 22 февруари световноизвестната певица и актриса публикува в социалните мрежи трогателно видео, с което отпразнува 18-ия им рожден ден. В емоционалното си послание Лопес си припомни нощта, в която са се родили децата ѝ - "по време на една от най-красивите снежни бури в Ню Йорк". Тя разказа как всичко навън блестяло в бяло, сякаш светът се подготвял да посрещне "две специални души". По думите ѝ още тогава е знаела, че животът им ще бъде изпълнен с магия.

"Не мога да повярвам, че вече сте на 18…", споделя тя в публикацията си. "Вие сте толкова добри, щедри и обичливи. Светът беше истински благословен в деня, в който се появихте."

Децата - най-голямото щастие на Дженифър Лопес

Видеото, озвучено с песента "18" на "One Direction", проследява израстването на Макс и Еме - от първите им дни като бебета в прегръдките на майка им до щастливи семейни моменти зад кулисите и у дома. Сред кадрите се виждат и трогателни сцени, в които децата я целуват и подкрепят по време на професионалните ѝ ангажименти.

Лопес, която стана майка през 2008 г. заедно с тогавашния си съпруг Марк Антъни, не скри колко дълбока е връзката помежду им. Тя ги нарича галено "моите кокосчета" и подчертава, че винаги са били "тримата срещу света" - опора един за друг във всяка "снежна буря" на живота.

В края на посланието си Лопес отправи и лични думи към всяко от децата си: "Лулу, ти си моето слънце… а Макс, ти си невероятен точно такъв, какъвто си. Обичам ви! Честит Рожден Ден, мои чудни близнаци!"

След основната публикация звездата сподели още семейни моменти в Instagram Stories, включително видео, в което близнаците свирят на китара и изпълняват "Riptide" на Vance Joy. "Как лети времето?" - написа тя към една от снимките.

С този емоционален жест Дженифър Лопес показа, че независимо от световната слава и блясъка на сцената, най-важната ѝ роля остава тази на майка.