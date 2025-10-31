Уважавай мe или ще ядеш бой: Женски скандал избухна в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

В епизода на "Ергенът: Любов в рая" от четвъртък (10 октомври) топлите чувства съвсем не бяха част от атмосферата във вилата. Зрителите станаха свидетели на поредните напрегнати конфликти и дори опит за физически сблъсък между две от жените. А в центъра на събитията, няма да ви изненада, отново бе една от най-скандалните участнички - Ана-Шермин. Припомняме, че след задълбочен разговор с Красимир, тя се върна отново в шоуто.

"Господарката в рая"

Вечерта привидно започна с добро настроение, но накрая приключи със съревнование и демонстрации на силни характери. Въпреки добрите си намерения да организира специална вечеря със скариди, Габи не издържа на нападките на Шермин и коментарите ѝ, че ястието не е приготвено, както трябва. Репликите "Ще ядеш бой!" и "Ти ще се научиш да ме уважаваш!" озвучиха вилата, а останалите участници се опитаха безуспешно да успокоят ситуацията. "Такова неуважение не съм получавала от никого.", заяви Габи.

Още: Изнервям се зверски, не ми пука, ако ме изгонят: Лют скандал в "Ергенът: Любов в рая"

Междувременно Шермин се вживя в ролята на "господарка на рая" разпореждайки се, че става въпрос за нейния дом, а другите определи като гости, визирайки новодошлата Благовеста.

Още един емоционален момент от епизода вчера бе откровеният разговор между Виктор и Дениз. Той призна, че усеща дистанция и напрежение, като изрази съмнение в начина, по който Дениз общува с него. Тя прие думите му емоционално и не успя да сдържи сълзите си. "Ти имаш страхове, за които аз не съм виновна", сподели Дениз на Виктор. ⁣

Още: "Кой мъж би искал такава жена?": Дамите от "Ергенът: Любов в рая" нападнаха Шермин (ВИДЕО)