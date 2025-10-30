Чувствата излизат извън контрол в "Ергенът: Любов в рая": Шермин се върна (ВИДЕО)

Неочакваните обрати бяха в основата на поредния епизод от "Ергенът: Любов в рая" вчера (29 октомври). Чувствата на дамите излязоха извън контрол. Киара и Виктория преживяха изключително емоционални моменти, които впоследствие се засилиха и прераснаха в бурно изразени емоции със сълзи. Попфолк певицата не успя да скрие притеснението и чувството на вина за случилото се в предишния епизод. През целия ден Киара се обвиняваше за развитието на събитията след церемонията на розата и почувства нужда да се изолира на плажа, за да успее да подреди хаоса в главата си.

След като Ана-Шермин отказа розата на Лъчезар и си тръгна, Краси организира специална среща в луксозен ресторант край брега, където се надяваше отново да види моделката. "Размишлявах дълго дали да дойда на тази среща, защото не бях сигурна какво точно ще чуя, дали ще ми хареса и дали съм готова да преглътна нещата, които се случиха между нас", каза Ана пред камерите.

Въпреки многобройните си изисквания, този път Шермин остана приятно изненадана и впечатлена от начина, по който безнесменът я посрещна, а именно с неща, които му е споделяла, че харесва. Красимир инициира задълбочен разговор за всичко, което се случи между тях досега и призна грешките, които е допуснал спрямо Шермин.

"Вярвам, че всеки заслужава втори шанс. Ако и двамата направим компромиси, нещата ще ни се получат", коментира тя, след което ⁣се върна под ръка с Красимир при останалите участници.

Още акценти от епизода

С неочакваната си поява Благовеста от първия сезон на "Ергенът" предизвика смесени реакции. След кратка среща с Виктор и Тихомир, тя избра да покани Тишо за първото си излизане насаме извън вилата. "Чувствам се отпусната в компанията на Тишо и въпреки възрастовата разлика, усещам някакъв вид привличане", сподели Блага пред камерите.

Напрежението между Виктор и Дениз е повече от видимо - двамата дори спират да си говорят, въпреки че предприемачът ѝ призна, че е влюбен. Пред Петър Виктор сподели, че се чувства объркан, защото Дениз му дава разнопосочни сигнали и по тази причина той не е сигурен в намеренията ѝ.