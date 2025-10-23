В метрото всички сме равни: Том Ханкс редовен пътник в градския транспорт (СНИМКИ)

Двукратният носител на "Оскар" Том Ханкс беше забелязан да се вози в метрото на Ню Йорк. 69-годишният актьор от "Форест Гъмп" беше заснет да седи тихо във влак 6 в центъра на града във вторник, скривайки известното си лице зад медицинска маска. Актьорът, разбираемо, се опита да остане инкогнито, облечен със зелена шапка, очила и зелено яке върху зелен пуловер. Той беше допълнил небрежния си тоалет с тъмни панталони и черни мокасини и носеше зелена чанта.

Още: Том Ханкс каза кой трябва да е следващият Джеймс Бонд

На един от папарашките кадри актьорът гледа директно в камерата, докато се държи за перилата, а на трета снимка обичаната звезда стои и се държи с две ръце за перилата. Всъщност, Том Ханкс редовно се вози в метрото и друг път също е бил сниман, припомня "Page Six".

Two-time Oscar winner Tom Hanks was spotted in a low-profile appearance on a New York City Subway. 🚆 📸: BACKGRID pic.twitter.com/Uws1BADSiE — Page Six (@PageSix) October 21, 2025

И звездите се возят в метрото

Ханкс не е единствената знаменитост, която използва без притеснения метрото. През април Харисън Форд и Калиста Флокхарт бяха забелязани да се прегръщат и целуват, докато чакат метрото на платформа в метростанция, пълна с хора в Ню Йорк. През декември 2024 г. хитовата певица Оливия Родриго сподели в Instagram серия от модни снимки от метрото, облечена в ретро-вдъхновена черно-бяла рокля на точки.

Една от най-популярните звездни появи в американското метро е тази на Киану Рийвс, който отстъпва мястото си на жена с тежка чанта, за да може тя да седне.

А през 2020 г. Джон Легисамо беше забелязан да си поспива, докато седи на пейка в метрото. Други известни личности, които са пътували с метрото в миналото, са Кейти Холмс, Рон Хауърд и Кевин Бейкън, между другите.

Още: Бритни Спиърс с мозъчни увреждания: "Благодарна съм, че съм жива"