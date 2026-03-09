Дженифър Лопес: Бях готова да се предам и да се откажа от всичко

Дженифър Лопес призна, че е била "на ръба да се откаже от всичко" след развода си с Марк Антъни през 2014 г. Певицата, актриса и икона на поп културата сподели това откровено на сцената на резиденцията си "Up All Night" в Лас Вегас, където говори за трудностите на живота като самотна майка с две малки деца. "Бях самотна майка с двама 3-годишни близнаци. Бях наистина на ръба да се откажа от всичко", каза Лопес, припомняйки тежките моменти след развода.

Jennifer Lopez Says She Was ‘About to Give Up on It All’ After Marc Anthony Split, Which Marked Her 3rd Divorce https://t.co/Siv64DwXuX — People (@people) March 7, 2026

По време на трудния период в живота си Дженифър Лопес получава важен съвет от покойната авторка Луиз Хей. Тя ѝ напомнила, че е танцьорка и използва метафора, за да обясни живота: когато учиш нов танц и сбъркаш стъпките, не се отказваш, а продължаваш да опитваш, докато не ги овладееш. По същия начин Лопес не трябвало да се предава. "Винаги продължавай да танцуваш.", бил съветът на Хей към Лопес, който я спасява в онази момент.

Лопес споделя, че този съвет важи не само за танца, но и за живота: "И аз пожелавам същото на всеки от вас – независимо какво ви поднася животът, да танцувате и да танцувате и да танцувате. Отново и отново и отново."

Още: Защо Анджелина Джоли повече не откри любовта след Брад Пит?

За първи път в живота си Дженифър Лопес признава, че се чувства изключително свободна, докато преживява своята "щастлива ера". Певицата даде ексклузивен поглед зад кулисите на резиденцията си в Лас Вегас - "Jennifer Lopez: Up All Night" - за "Entertainment Tonigt", споделяйки как този период ѝ носи ново усещане за радост и независимост.

Jennifer Lopez says for the first time in her life, she feels very free as she embraces her “happy era” while giving ET an exclusive behind-the-scenes look at her residency, ‘Jennifer Lopez: Up All Night in Las Vegas.’ 🥹 pic.twitter.com/0MifqQ5v38 — Entertainment Tonight (@etnow) March 6, 2026

"Всеки ден се събуждам с усмивка", подчерта Лопес.

Отношението на Дженифър Лопес към Марк Антъни

Трудностите след развода не заличават доброто, което тя носи от миналото си. В интервю за "Sunday Today" през 2018 г., Лопес спомена: "Докато бях омъжена за Марк, той наистина ми помогна да повярвам в себе си и виждаше къде страдам. Постоянно ми повтаряше: "Ти си страхотна певица. Никога не позволявай на никого да ти каже, че не си страхотна певица." Много го уважавах, защото го считам за един от най-добрите певци на всички времена."

Jennifer Lopez was close to giving up everything after splitting from Marc Anthony. More: https://t.co/NzvhhDl5My pic.twitter.com/S2ycs1osrl — Complex (@Complex) March 8, 2026

Още: Дженифър Лопес се раздели за трети път с Бен Афлек

Дори години след раздялата, Лопес и Антъни успяват да възстановят връзката си чрез музиката. След съвместната работа по албума "Por Primera Vez", тя сподели пред подкаста "¡Viva Latino!" през 2017 г.: "Този опит наистина поправи някои части от връзката ни, които бяха разрушени от брака и развода, и ни направи приятели отново. Когато за първи път започнахме да работим заедно, именно така се срещнахме… чрез музиката се свързахме отново.", цитират я от "People".