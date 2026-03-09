Младата певица Елизабет подготвя интересна изненада за международната публика

Младата певица Елизабе Захариева е артист, който неотдавна направи впечатляващия си дебют с песента "Носталгия" - парче, което бързо се превърна в хит и заслужено бе отличено с наградата за "БГ Дебют" на БГ Радио. Талантливата изпълнителка участва и в националната селекция за песенния конкурс "Евровизия". В интервю за NOVA Елизабет говори за възможността да участва и в официални музикални събития в Лондон и Осло, което представлява важен момент за млад изпълнител, стремящ се към международна сцена. Тя се вълнува от тези възможности и призна, че подготвя нещо специално за публиката в чужбина. "Много се вълнувам и готвя нещо интересно за международната публика", сподели певицата в "Събуди се". Тя уточни, че всичко винаги идва при нея по изненадващ начин.

Тези планове идват в момент, в който името ѝ започна да се чува все по-често извън България и да привлича интереса на музикалните среди. Подобни покани са не само признание, но и стимул да развива артистичния си израз още по-целенасочено.

Смисълът е в любовта

В интервюто Елизабет разкри и повече за новата си музика, като обърна внимание на емоционалния заряд зад последната си песен - "Преди теб", която излезе преди месец. Заедно с Павел Николов - съавтор и музикален партньор - тя разработва творби с дълбоки послания за любовта и човешките взаимоотношения. Според нея, дори когато животът ни обграден от успехи и материални придобивки, без истински чувства и близки хора празнотата може да остане.

"В "Преди теб" подхванахме много важна тема - че дори и да си в най-големият лукс, ако нямаш любов, то сърцето ти завинаги остава празно. Наистина трябва да оценяваме любовта и да не се задоволяваме само с материалното... За мен беше важно да подчертаем, че любовта е всичко."

"В моето сърце има много любов", категорична е талантливата дама, която подчерта, че се опитва да достигне с текста си до повече хора. "Не мога да преживея всичко, за което пея, но с ясна цел се опитвам да достигна до много хора", сподели изпълнителката и автор на песни.

Музикалната си развитие, тя съчетава с образованието.

Без много подробности, Елизабет обеща нови проекти и колаборации, за които скоро ще разберем.