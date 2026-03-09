Стрелба по дома на Риана. Певицата е била вътре

Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде Ройтерс. Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.

Говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран от "Los Angeles Times" и "NBC 4", е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от "Los Angeles Times". Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота. Не е ясно дали партньорът ѝ A$AP Rocky или децата са били в жилището по време на инцидента.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес, цитирани от БТА.

Инцидентът подчертава продължаващите проблеми с безопасността на известни личности в Лос Анджелис, където нападения срещу имоти на знаменитости не са рядкост. Полицията отбелязва, че подобни случаи често включват стрелба от автомобили или опити за заплашване на собствениците.

Риана, освен световноизвестна певица, е и успешен предприемач с няколко бизнес проекта, включително козметична линия и модна марка.

