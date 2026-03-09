Известна изпълнителка обмисля да изостави музиката заради киното

Поп звездата Чарли Екс Си Екс (Chaerlie XCX) изглежда е готова за нов етап в кариерата си и той може да бъде далеч от музикалната сцена. В разговор в онлайн поредицата "Feeding Starving Celebrities" на Куенлин Блекуел певицата сподели, че все по-сериозно мисли за актьорството.

По време на разговора Блекуел директно я попита дали иска да се занимава повече с актьорство. Отговорът на Чарли беше категоричен: тя би искала дори да се посвети на актьорската професия. "Искам да се откажа от музиката, скъпа, и да се занимавам с актьорство", заяви певицата, цитирана от "People".

Музикални успехи и бъдещи планове

Това признание идва малко след един от най-успешните периоди в кариерата ѝ. Албумът ѝ "Brat" от 2024 г. донесе на певицата награда на Grammy Awards за най-добър денс/електронен албум. Въпреки това Чарли изглежда усеща, че е достигнала нов момент на преосмисляне. "Какво друго остава да се направи?", коментира тя.

Чарли и Куенлин обсъдиха и идеите си за бъдещи творчески проекти. Чарли разкри, че има необичайна концепция за филм, вдъхновена от култовата хорър поредица "Final Destination".

Певицата си представя модерен "it-girl" вариант на историята - с група популярни интернет и модни личности, които попадат в абсурдни и екстремни ситуации. В TikTok видео от май 2025 г. тя дори посочва потенциален актьорски състав, включващ Рейчън Синот, Алекс Консани, Габриет, Роми Марс и самата Блекуел.

Интересът на изпълнителката към киното вече се проявява и на практика. Чарли изигра самата себе си в "The Moment" — псевдодокументален филм за преживяванията ѝ около излизането на албума Brat. Режисиран от Ейдън Замири, филмът направи премиерата си на Фестивала Сънданс на 22 януари.

Припомняме, че миналата година тя триумфира на на британските музикални награди БРИТ, като спечели в пет категории, включително престижната награда за албум на годината за "Brat".