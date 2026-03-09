Тежък период за Ива Екимова: Исках да стоя в тъмнина, нищо не ме интересуваше

Днес, 9 март, Ива Екимова отбелязва своя 50-ти юбилей. Само ден преди това, в емоционално интервю по NOVA, пред Мариян Станков Мон Дьо, тя бе по-откровена от всякога. Позната не само като майката на певицата Дара Екимова, Ива става популярна като едно от момичетата в култовото "Супер шоу Невада", а по-късно като успешен комуникационен експерт и публична личност. Но личният живот на известните не винаги е толкова бляскав и щастлив, колко изглежда отстрани. Именно това разкрива и Ива, която разказа за най-големите загуби в една тежка година и неочакваната нова любов, която преобръща всичко.

"Изкарах много тежка година. Между 2024 и 2025 нямах никаква работа и не знаех как ще си платя сметките", признава Екимова. Периодът на професионална несигурност я поставя в състояние на изолация и съмнения в собствените ѝ сили. Това се отразява и на самочувствието ѝ. Дори физически се променя – качва килограми и избягва социалните срещи. "Просто исках да седя в тази тъмна черупка и не ме интересуваше какво се случва отвън."

В разговора Екимова се връща и към болезнените спомени за загубата на своя съпруг – музиканта Димитър Екимов – Дими от "Сленг", който загина при тежка катастрофа с мотор. Тя не крие, че след загубата на съпруга си не е смятала, че ще може да обича отново.

Новата любов и промяната

Повратният момент идва, когато осъзнава, че "така повече не може", а промяната е решението. Животът я изненадва с неочаквани емоции.

Екимова признава, че е срещнала любовта по неочакван начин – пред вратата на асансьор. Следват още няколко "случайни" срещи, докато двамата решават, че това не може да бъде просто съвпадение. "Бог ми изпрати тази любов, като по холивудски сценарий", обяснява тя.

"Той е изключително чаровен. Много е одухотворен и си личи – усмихнат, позитивен, което много ме впечатлява.", говори Екимова за новия си партньор, чието име не споменава, но намеква, че не е българин.

В интервюто тя говори и за публичния образ, който хората често изграждат за нея. "Най-голямото недоразумение е хората да мислят, че съм повърхностна", казва Ива, подчертавайки, че зад образа в социалните мрежи стои човек с дълбоки лични битки и уроци.

По повод юбилея си Екимова сподели в Instagram:

"50, а се усещат доста леко! Посрещам ги с благодарност за трансформацията, която ме направи по-устойчива, по-спокойна, по-разсъдлива, по-смирена и в пъти по-дисциплинирана!"