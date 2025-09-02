Войната в Украйна:

02 септември 2025, 14:07 часа 0 коментара
За втори път: 76-годишният Жерар Депардийо отива на съд за изнасилване

Френски разследващ съдия разпореди 76-годишният актьор Жерар Депардийо да бъде изпратен пред наказателния съд в Париж за изнасилване и сексуално насилие над актрисата Шарлот Арно, научи АФП от източници, близки до делото.

„Това е огромно. Успокоена съм“, написа в Instagram актрисата, която подаде жалба през 2018 г., няколко дни след случката.

Легендата на френското кино, който твърди, че е имало съгласие за сексуалните отношения с актрисата, вече беше осъден в средата на май на 18 месеца условно за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филма „Volets verts“ през 2021 г., присъда, която той обжалва.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
