Тестват сирените в Шуменска област

В област Шумен започва профилактиката на сиренно-оповестителната система и ежегодната техническа проверка. Сирените ще бъдат задействани за кратко. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Проверките ще се извършват поетапно във всички общини на територията на област Шумен по предварително изготвен график.

Още: Тестват сирените за ранно предупреждение в София

Рутинната дейност се извършва всяка година преди отбелязването на Деня на Ботев, когато се отдава почит към героите, загинали за свободата и независимостта на България.

Системите за ранно предупреждение и оповестяване ще излъчат сигнал на 2 юни в 12:00 часа. Призоваваме жителите в област Шумен да запазят спокойствие по време на тестовете.

Още: За първи път заедно: Писък на сирени и съобщения от BG-ALERT