Войната в Украйна:

Тестват сирените в Шуменска област

09 април 2026, 10:37 часа 109 прочитания 0 коментара
Снимка: ПЦ на МВР
В област Шумен започва профилактиката на сиренно-оповестителната система и ежегодната техническа проверка. Сирените ще бъдат задействани за кратко. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Проверките ще се извършват поетапно във всички общини на територията на област Шумен по предварително изготвен график.

Още: Тестват сирените за ранно предупреждение в София

Рутинната дейност се извършва всяка година преди отбелязването на Деня на Ботев, когато се отдава почит към героите, загинали за свободата и независимостта на България.

Системите за ранно предупреждение и оповестяване ще излъчат сигнал на 2 юни в 12:00 часа. Призоваваме жителите в област Шумен да запазят спокойствие по време на тестовете.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: За първи път заедно: Писък на сирени и съобщения от BG-ALERT

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Проверка Шуменско тестване сирени
Още от Шумен
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес