Високата част на Шумен ще бъде без вода днес, ето до колко часа

02 септември 2025, 14:50 часа 283 прочитания 0 коментара
Водоподаването към висока и най-висока зона на Шумен ще бъде спряно до 17:00 часа днес поради извършвана профилактика от „Енерго Про“, налагаща спирането на електрозахранването на помнена станция, съобщават на сайта си от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).  

Без вода ще са жителите на улица „Владайско въстание", в кварталите "Гривица" и "Боян Българанов", както и в районите около пожарната и Томбул джамия в града, като водоемите за висока и най-висока зона на Шумен предварително са напълнени до максимален обем, се уточнява в съобщението.  

БТА припомня, че Шумен, кв. "Макак" и селата Панайот Волов и Белокопитово в края на юли бяха без вода заради авария на водопровод от яз. „Тича“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
липса на вода спряна вода информация 2025
