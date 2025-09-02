Високата част на Шумен ще бъде без вода днес, ето до колко часа

Водоподаването към висока и най-висока зона на Шумен ще бъде спряно до 17:00 часа днес поради извършвана профилактика от „Енерго Про“, налагаща спирането на електрозахранването на помнена станция, съобщават на сайта си от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).

Без вода ще са жителите на улица „Владайско въстание", в кварталите "Гривица" и "Боян Българанов", както и в районите около пожарната и Томбул джамия в града, като водоемите за висока и най-висока зона на Шумен предварително са напълнени до максимален обем, се уточнява в съобщението.

БТА припомня, че Шумен, кв. "Макак" и селата Панайот Волов и Белокопитово в края на юли бяха без вода заради авария на водопровод от яз. „Тича“.