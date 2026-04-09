Археолози откриха гигантски сфери в джунглата на Амазонка: Това, което е вътре в тях, ги изуми

Дълбоко в бразилския щат Амазонас, седем големи керамични урни бяха открити по време на изкореняването на дърво близо до езерото Кочила. Но археолозите бяха особено изумени от останките, съдържащи се вътре, които просто не биха могли да бъдат разположени на едно място, пише indiandefencereview.com.

Откритието на археолозите в джунглата на Амазонка

По време на разкопките са открити седем урни, съдържащи костни фрагменти и животински останки, включително човешки кости, рибни кости и черупки на костенурки. Съставът на съдържанието е ясно документиран, но интерпретацията му остава скрита. Смята се, че тези керамични сфери са служили за погребална функция, но необичайното им съдържание намеква за ритуали, свързани както със смъртта, така и с храната, връзка, рядко срещана в археологията на Амазония.

Първоначалният лабораторен анализ на урните показва, че са били изработени от зеленикава глина, сравнително рядък материал. Някои парчета показват следи от червена глазура и ангобирана обработка, но нито една от тях не съответства на известните традиции на Долна Амазония.

Това може да показва наличието на отделна културна група, която все още не е напълно документирана, казва д-р Джорджия Лейла Холанда, един от водещите археолози, отбелязвайки, че керамичният стил няма паралели в по-широкия басейн на Амазонка.

„Вероятно са били запечатани в отдавна разложен органичен материал и погребани на дълбочина само 40 сантиметра – вероятно под древни къщи“, добавя тя.

Урните са били разположени на езерото Кочила, част от мрежа от изкуствени острови, построени от местни общности в сезонно наводнявани райони. Тези издигнати структури са създадени с помощта на пръст и фрагменти от керамика, за да осигурят подслон по време на високи нива на водата.

Самите разкопки изискваха тясно сътрудничество с местната общност. Урните са били разположени на приблизително 3,20 метра над земята в кореновата система, което затрудняваше достъпа. Жителите са изградили повдигната конструкция от дърво и лози, за да позволят на археолозите да работят безопасно.

