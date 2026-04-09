Порязал Левски се превърна в кошмар и за Барса: Флик побесня след скандална грешка

Загубата остави повече от просто лош резултат в Барселона, след като тимът отстъпи с 0:2 на Атлетико (Мадрид) в първи четвъртфинал в Шампионската лига. А думите на треньора Ханзи Флик след края на срещата предизвикаха спорове и насочиха директно вниманието към съдийството, а по-специално и към системата за видеопомощ (ВАР).

Ищван Ковач и ВАР порязаха Барселона срещу Атлетико в Шампионска лига

Главен съдия на срещата беше доста спорният румънец Ищван Ковач, познат у нас с мача между Левски и малтийския Хамрун Спартанс в Лигата на Конференциите през сезон 2022/23, когато зачете гол вън от правилата. Няколко дни по-късно той сътвори скандал и в родината си на дерби в Крайова, когато отмени редовни попадения и показа три червени картона.

Трябваше ли да има дузпа и червен картон в полза на Барса?

Ключовият момент дойде от игра с ръка в наказателното поле на Марк Пубил, от която Флик смята, че е трябвало да бъде отсъдена като дузпа. Той ясно заяви, че не може да разбере защо ВАР не се е намесил, намеквайки как подобни решения могат напълно да променят мача. Той дори отправи саркастичен удар към съдията за ВАР Кристиан Дингерт, с който направи още по-гореща вече нажежената атмосфера след мача.

След което дойде и мнението му за евентуалното нарушение на Пубил: „Всички правим грешки, но защо изобщо съществува тази система тогава? Не мога да я разбера... Това беше дузпа и втори жълт картон за Марк Пубил от Атлетико.“

Той добави саркастично: „ВАР беше много фокусиран днес; просто така стоят нещата... Съдията е германец – по-точно видео асистент-съдията Кристиан Дингерт – така че благодаря на Германия за това! Все още не разбирам другия инцидент: вратарят Хуан Мусо игра с топката, защитникът очевидно я спря с ръка и играта продължи. За мен това е много ясен червен картон и още едно наказание от бялата точка“, беснееше Флик, който също е германец.

En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



