Спорт:

Порязал Левски се превърна в кошмар и за Барса: Флик побесня след скандална грешка

09 април 2026, 9:48 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Загубата остави повече от просто лош резултат в Барселона, след като тимът отстъпи с 0:2 на Атлетико (Мадрид) в първи четвъртфинал в Шампионската лига. А думите на треньора Ханзи Флик след края на срещата предизвикаха спорове и насочиха директно вниманието към съдийството, а по-специално и към системата за видеопомощ (ВАР).

Главен съдия на срещата беше доста спорният румънец Ищван Ковач, познат у нас с мача между Левски и малтийския Хамрун Спартанс в Лигата на Конференциите през сезон 2022/23, когато зачете гол вън от правилата. Няколко дни по-късно той сътвори скандал и в родината си на дерби в Крайова, когато отмени редовни попадения и показа три червени картона.

Ключовият момент дойде от игра с ръка в наказателното поле на Марк Пубил, от която Флик смята, че е трябвало да бъде отсъдена като дузпа. Той ясно заяви, че не може да разбере защо ВАР не се е намесил, намеквайки как подобни решения могат напълно да променят мача. Той дори отправи саркастичен удар към съдията за ВАР Кристиан Дингерт, с който направи още по-гореща вече нажежената атмосфера след мача.

След което дойде и мнението му за евентуалното нарушение на Пубил: „Всички правим грешки, но защо изобщо съществува тази система тогава? Не мога да я разбера... Това беше дузпа и втори жълт картон за Марк Пубил от Атлетико.“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Той добави саркастично: „ВАР беше много фокусиран днес; просто така стоят нещата... Съдията е германец – по-точно видео асистент-съдията Кристиан Дингерт – така че благодаря на Германия за това! Все още не разбирам другия инцидент: вратарят Хуан Мусо игра с топката, защитникът очевидно я спря с ръка и играта продължи. За мен това е много ясен червен картон и още едно наказание от бялата точка“, беснееше Флик, който също е германец.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона Атлетико Мадрид Шампионска лига Ханзи Флик
