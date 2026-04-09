Франция: Разговорите на унгарския външен министър с Русия са предателство към ЕС

Разговорите между унгарския външен министър Петер Сиярто и неговия руски колега Сергей Лавров са "предателство" спрямо Европейския съюз. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро. "Това е предателство спрямо основополагащата солидарност, която се изисква от всички страни членки на Европейския съюз, ако искаме да бъдем силни", посочи Баро пред френското радио "Франс Ентер".

Припомняме, че разследване на няколко европейски издания на база подслушани телефонни разговори между двамата министри разкри, че Русия редовно е получавала чрез унгарската страна чувствителна вътрешна информация за ЕС. Лавров и Сиярто са поддържали постоянен неформален канал за връзка, чрез който Москва е координирала с топ дипломата на Унгария редица въпроси, като например блокирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Сиярто редовно е информирал Лавров за плановете на Брюксел и възможните санкции срещу Русия, консултирал се с него за стъпки, изгодни за Русия и вредни за ЕС и Украйна и след консултации с Лавров е използвал въпросите за националните малцинства като лост за натиск върху Украйна.

