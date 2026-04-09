Христо Янев за хаоса около наказанието на Брахими: “Имахме едно наум, решението ни беше правилно“

При вчерашната победа на ЦСКА над Монтана имаше много интересен акцент. “Армейците“ победиха като гост с гол на Петко Панайотов в 5-тата минута на добавеното време, но не върху него пада въпросната светлина. Името на Мохамед Брахими беше под прожекторите, но не заради самия него. Крилото си изкара 5-ти жълт картон в предишния мач на ЦСКА, но се оказа, че едно от официалните му предупреждения не е вписано в електронното първенство на БФС. Старши треньорът на “червените“ Христо Янев изказа мнението си по въпроса.

Оказа се, че едно от официалните му предупреждения не е било вписано в електронното първенство на БФС. Но Съдийската комисия се намеси и все пак крилото пропусна сблъсъка.

Христо Янев: “ Имахме едно наум“

Ето какво каза Христо Янев по въпроса: “Не искам да изказвам мнение. Бяхме се подготвили за нея. Предварително знаехме, че Брахими има пет картона. Вчерашното решение на дисциплинарната комисия ни изненада и ние го взехме в групата, но имахме едно наум и взехме още един футболист. Когато днес, един час преди мача разбрахме, че е имало второ заседание, на което той е наказан, бяхме подготвени за това нещо. Нашето решение се оказа правилно“.

