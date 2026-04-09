Франция посече плана на Тръмп за Ормузкия проток: Незаконно е, никой няма да плаща такса

Въвеждането на такса за преминаването на Ормузкия проток е "неприемливо", тъй като такава мярка би била несъвместима с нормите на международното право. Това заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред френското радио "Франс Ентер".

"Такава мярка би била неприемлива, защото свободата на корабоплаване в международни води е общо благо, което не трябва да бъде възпрепятствано от каквато и да е пречка или правила за преминаване", посочи Баро.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че се обмисля създаването на многонационална компания, която ще контролира корабоплаването в Ормузкия проток чрез въвеждането на такса. Първоначално той говореше само САЩ да въведат такава такса, за да си върнели "разходите за охрана" на корабите при преминаването им оттам.

"Никой не би приел, просто защото такава такса е незаконна. Международните води са свободни за корабоплаването", допълни Баро.

