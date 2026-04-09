С най-новите американски дронове: Вижте придобивките на отдела за борба с тероризма в Албания (ВИДЕО)

09 април 2026, 12:05 часа 440 прочитания 0 коментара
С най-новите американски дронове: Вижте придобивките на отдела за борба с тероризма в Албания (ВИДЕО)

Отделът за борба с тероризма на държавната полиция на Албания се е оборудвал с най-новите американски дронове. За това се похвали американското посолство в Тирана в платформата Х. С технологията за термично изображение тези дронове могат да увеличат способността на албанската държавна полиция да наблюдава ситуации ден и нощ, за да защитава границите и да проследява насилствени елементи, посочват още от посолството. 

Припомняме, че американското посолство наскоро издаде предупреждение за сигурност за своите граждани, предупреждавайки, че свързани с Иран групи могат да атакуват свързани със САЩ организации в Албания. Албанските власти, съобщиха местните медии, отхвърлиха предупреждението като „спекулация“, заявявайки, че правоохранителните органи нямат информация, свързана с подобни заплахи. 

Защо Албания може да е цел?

Предупреждението идва седмици след като хакери, свързани с Иран, извършиха кибератаки срещу албански държавни институции и след като албанският парламент обяви Иран за държава, спонсорираща тероризма. Отношенията между Албания и Иран остават напрегнати, до голяма степен защото Албания е домакин на членове на иранската опозиционна групировка MEK. Експерти по сигурността предупреждават, че нарастващото напрежение между Иран и Съединените щати може да увеличи риска от потенциални атаки извън традиционните конфликтни зони.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Албания дронове американско посолство борба с тероризма
