Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

09 април 2026, 11:51 часа 150 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кредит след кредит: Варненската МБАЛ "Св. Анна" затъва все повече, представила е неадекватен оздравителен план

Варненската МБАЛ "Св. Анна" – Варна задълбочава все повече своето затруднено финансово състояние, а оздравителната програма, която ръководството е изготвило, е оценена от Здравното министерство като неадекватна.

Болницата отчита както текущи загуби, така и просрочени задължения, като е налице и процес на декапитализация.

Лечебното заведение продължава да отчита нарастване на непокритите загуби, а финансовите му проблеми остават непреодолени въпреки сключения договор за банков кредит през 2023 г.

Още: Детската хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна спира работа

Допълнителен негативен фактор е ниската заетост на легловата база, която оказва пряко влияние върху приходите от дейността, предаде Фокус.

В Министерството на здравеопазването е постъпило искане за одобрение на нов кредит в размер до 8 млн. евро, със срок на погасяване до 10 години, който предвижда рефинансиране на съществуващ заем, погасяване на задължения към доставчици и осигуряване на оборотен капитал.

Неадекватна оздравителна програма

Заради влошеното финансово състояние на дружеството, Министерството на здравеопазването изиска изготвянето на оздравителна програма с ясни, конкретни и измерими показатели за стабилизиране на дейността.

Още: "Дайте ни 300 000 евро": Болница "Света Анна" иска общината да я спаси

За съжаление, представената от лечебното заведение програма беше оценена като необоснована и несъответстваща на изискванията, поради използване на неактуални данни, липса на достатъчна финансова и икономическа обосновка, както и отсъствие на ясно дефинирани цели.

МЗ е възложило на ръководството на болницата изготвянето на изцяло преработена програма, като са дадени указания за предоставяне на конкретни, измерими и финансово обосновани параметри, които да гарантират реално подобрение на финансовото състояние.

Към настоящия момент обаче такава преработена програма не е представена.

Категоричната позиция на МЗ е, че не министерството не може да подкрепи решения, които не са финансово обосновани и не съдържат ясни гаранции за стабилизиране на дейността на болницата. 

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Още от Здравеопазване
