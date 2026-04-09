Със спомен за скандала: Опълченецът Слот разкри защо “оцеляващият“ Ливърпул не е имал нужда от спасителя Салах

09 април 2026, 11:12 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Със спомен за скандала: Опълченецът Слот разкри защо “оцеляващият“ Ливърпул не е имал нужда от спасителя Салах

Вчера, на 8 април, Ливърпул допусна тежка загуба в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионска лига срещу ПСЖ. Двубоят се проведе в Париж, а домакините могат да са разочаровани, че победиха само с 2:0. Ливърпул на моменти се защитаваше с 5-ма бранители, а в атака беше беззъб, като статистиката показва само 3 отправени удара и 0 точни за целия мач. Звездата на мърсисайдци Мохамед Салах не записа нито една минута, а мениджърът Арне Слот обясни защо това се е случило.

Мохамед Салах и Арне Слот вече имаха един скандал през сезона

Всъщност това не е първият мач от Шампионска лига през този сезон, в който Мохамед Салах не записва нито една минута. Това се случи и в основната фаза срещу Интер, когато Арне Слот остави египтянина извън групата за гостуването в Италия. Причината беше конфликт между двамата, разярил се след като в предишния мач на Ливърпул – равенство 3:3 срещу Лийдс във Висшата лига, Слот остави Салах резерва. След края на двубоя крилото критикува мениджъра като каза, че го е „хвърлил под автобуса“.

Още: Гневната реакция на Ливърпул за недаден пряк свободен удар, който се усети като недадена дузпа (ВИДЕО)

Мохамед Салах

Арне Слот: “ Салах притежава огромно качество“

В много случаи през годините Мохамед Салах се е оказвал спасител на Ливърпул и неслучайно се превърна в звезда и легенда на отбора. Но в мача срещу ПСЖ Арне Слот избра друга тактика, с която мърсисайдци се защитаваха през по-голямата част от срещата. Именно това той посочи като причината Салах да не запише минути: “В последната част на мача играта се превърна по-скоро във въпрос на оцеляване за нас. Салах притежава огромно качество, но предпочетох да не го пускам за 20-25 минути, през които основно щяхме да се защитаваме. Предпочетох да го запазя свеж занапред“.

Още: “Прояви смелост, Арда е с 3 поредни победи! Не, Левски на „Герена“ ще победи“: прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул ПСЖ Мохамед Салах Арне Слот
