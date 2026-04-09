Левски сменя свещения син екип с черно

Столичният гранд Левски ще смени свещения си син екип с черно, за да почете паметта на голямата легенда на клуба Борислав Михайлов. "Сините" ще излязат в траурния цвят за първото си домакинство след кончината на легендарния вратар - срещата с Арда Кърджали от 29-ия кръг на Първа лига. По този начин от Левски искат още веднъж да засвидетелстват уважението си към вратаря, който изведе България като капитан до историческото четвърто място в света през 1994 г.

Левски се прекланя пред паметта на Борислав Михайлов в изцяло черни екипи срещу Арда

"През миналата седмица България загуби една от най-ярките си футболни легенди – Борислав Михайлов. Боби е цяла епоха за любимия ни „Левски“, затова няма как да не се преклоним пред него в първия домакински мач на тима след кончината му."

Още: Отгледан на “Герена“, за да спаси ЦСКА: Невероятната съдба на новия герой на “Армията“

"В памет на Боби Михайлов ще заменим свещеното за стадион „Георги Аспарухов“ синьо с черно. Представителният отбор ще излезе с черния екип срещу „Арда“ в знак на траур и преклонение пред светлата му памет. Никога няма да бъдеш забравен, капитане", написаха от Левски.

Иначе мачът за Левски с Арда е от изключително значение, тъй като тимът иска да запази аванса си от седем точки пред втория Лудогорец.

Още: “Прояви смелост, Арда е с 3 поредни победи! Не, Левски на „Герена“ ще победи“: прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)