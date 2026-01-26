Ръст на престъпленията: Заплашиха с убийство две жени в Шуменско

Две жени са подали сигнали за закана за убийство в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. След 1:30 ч. на 24 януари в Районното управление в Шумен е приет сигнал от 24-годишна жена, че между нея и мъжът ѝ е възникнал скандал. Той е на 28 години и е отправил закана за убийство. Към адреса е насочен е полицейски екип. На място станало ясно, че мъжът напуснал жилището. Не е установен.

Досъдебно производство

Образувано е досъдебно производство за закана за убийство в условието на домашно насилие. За закана за убийство, отправена към бившата си приятелка, е задържан 36-годишен от село Илия Блъсково. Сигналът е подаден от 30-годишна жена чрез телефон 112 на 23 януари, преди 18:00 часа. Тя е съобщила, че мъжът, с когото преди време е живеела на семейни начала, се заканил в дома ѝ в село Новосел. Мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в Районно управление - Шумен. Образувано е досъдебно производство.

Ръст на престъпленията

През 2025 г. продължава тенденцията на ръст на престъпленията, извършени в условията на домашно насилие в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен на 22 януари т.г. Директорът на ОД на МВР - Шумен старши комисар Георги Гендов на 2 май 2025 г. при отчета за дейността ѝ за 2024 г. съобщи, че има ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, предаде БТА.

