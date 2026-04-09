Левски не оставя нищо на случайността: Специалист от Висшата лига ще шлифова новия “син“ диамант

Въпреки че понякога казваме, че съдбата си знае работата, в определени ситуации трябва да действаме, ако искаме да постигнем нови върхове. Именно това ще направи Левски. Вместо да викат неволята, от „Герена“ са взели нещата в свои ръце, що се отнася до развитието на новото попълнение Армстронг Око-Флекс. Крилото провежда индивидуални тренировки със специалист от Лондон, който е работил с играчи от Висшата лига, съобщават колегите от “Тема спорт“. Става въпрос за Майкъл Пинди,

Армстронг Око-Флекс има 2 гола и 3 асистенции за Левски

Армстронг Око-Флекс пристигна в Левски от Ботев Пловдив през зимния трансферен прозорец. Тогава “сините“ платиха откупната клауза на крилото в размер на 300 000 евро. От самото начало на преговорите, от Ботев бяха против трансфера, като финансовият благодетел на “канарчетата“ Илиян Филипов дори обяви, че Левски е откраднал Око-Флекс от тях. Откакто е на “Герена“, крилото записа 11 мача, в които вкара 2 гола и даде 3 асистенции.

Треьорът на Око-Флекс е работил с играчи на Челси, Тотнъм и други отбори от Висшата лига

Той започна много добре престоя си в Левски, като вкара 2 гола и даде 1 асистенция в първите си 3 мача. Но от февруари е в голова суша. За да подобрят играта на Око-Флекс, от Левски са му уредили индивидуални тренировки с Майкъл Пинди по време на паузите – треньор, работил с играчи на Челси, Тотнъм, Уест Хям и Кристъл Палас. Специалистът акцентира върху физическата подготовка и развитието на техническите качества на футболистите.

