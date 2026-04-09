Гневната реакция на Ливърпул за недаден пряк свободен удар, който се усети като недадена дузпа (ВИДЕО)

Шампионът на Англия Ливърпул изигра изключително слаб мач срещу действащия европейски шампион Пари Сен Жермен, като може да бъде доволен, че загуби само с 0:2 като гост на "Парк де Пренс". Тимът от френската столица пропусна куп положения и доминира през целия мач, а освен това имаха сериозни претенции за две дузпи, но и в двата случая съдийската бригада взе решения в полза на Ливърпул.
Неотсъденият фал, който Собослай можеше да превърне в гол
В една от малкото си добри ситуации в мача Ливърпул също имаше претенции за нарушение, но извън наказателното поле, което се усети като недадена дузпа. Алексис МакАлистър проби на скорост през центъра на терена и стигна почти до наказателното поле, където видимо бе настъпан от противников играч. Аржентинецът се озова на тревата, но главният съдия не отсъди нарушение.
Clear foul 💸 pic.twitter.com/0wfyk5aTrL— فايز (@LFCW0) April 9, 2026
МакАлистър бе настъпан, но не получи нарушение
МакАлистър и неговите съотборници бяха убедени, че това е нарушение, като аржентинският халф се тръшна на земята от ярост, че не е получил фал. Същото важи и за щатния изпълнител на пряк свободни удари Доминик Собослай, който с право се ядоса, тъй като е изключителен майстор на такива статични положения, и то в много изгодна позиция пред вратата.
В социалните мрежи побързаха да се пошегуват, че ако това е било нарушение, то Собослай най-вероятно е щял да вкара на ПСЖ. През този сезон унгарецът вкара няколко фантастични пряк свободни удара, като е голяма заплаха за всеки отбор.