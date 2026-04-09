Месеци и години на високи цени: Защо може да продължим да имаме скъп петрол и газ в Европа, дори ако войната с Иран приключи

Въпреки големия спад на цените на петрола след като САЩ и Иран потвърдиха двуседмично прекратяване на огъня, Европа все още не може да въздъхне с облекчение заради дългосрочното въздействие на енергийните доставки, от които блокът силно зависи, пише Евронюз.

Войната в Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток предизвикаха най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар, според Международната агенция по енергетика (МАЕ). Очаква се ударите по съоръжения в Персийския залив да имат въздействие върху доставките на газ за години напред.

Европа е значително засегната, въпреки че доставя само малък дял от петрола и газа си директно през Ормузкия проток, който беше ефективно контролиран и до голяма степен блокиран от иранските сили до прекратяването на огъня.

Отварянето на пролива беше неизменно условие за прекратяването на огъня, тъй като мястото е от съществено значение за световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG). През 2025 г. близо 15 милиона барела суров петрол са преминавали през пролива на ден, сочат данни на МАЕ. От тях около 600 000 барела на ден, или само 4%, са били насочени към Европа, в сравнение с дневните нужди на ЕС от 13 милиона барела.

Въпреки това, бърз спад на цените на бензина в Европа е малко вероятен, дори ако бъде постигнато мирно споразумение след прекратяването на огъня.

„Дори ако този мир е тук утре, пак няма да се върнем към нормалността в обозримо бъдеще“, заяви миналата седмица еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

Как световните цени влияят на европейския внос

Според Евростат ЕС внася 80–85% от петрола си от широк кръг доставчици. САЩ са най-големите, с 15,1% по стойност, следвани от Норвегия и Казахстан.

По-голямата част от световната търговия със суров петрол се определя спрямо цените на суровия петрол сорт Brent - основният международен бенчмарк.

Цените за доставката следващия месец се повишиха от 72–73 долара за барел преди войната до близо 120 долара в пика си, преди да бъде договорено прекратяването на огъня. Дори след него, цената беше около 93 долара в сряда.

Европейските цени на газа също се повишиха от 28 февруари, когато започна войната. Фючърсите се покачиха до 50 евро за MWh от около 35,5 евро преди войната, достигайки връх от 61,93 евро/MWh на 19 март. Цената се установи около 44 евро/MWh в сряда, след прекратяването на огъня.

Как световните цени достигат до европейските потребители

В много европейски страни цените на електроенергията се определят от най-скъпия източник, често газ.

„Покачващите се цени на газа влияят върху сметките за енергия във Великобритания и Европа, както чрез преките разходи за газ, така и чрез увеличените разходи за производство на електроенергия чрез газови електроцентрали“, смята Итън Тилкок, експерт в ICIS UK и Европа.

Фиксираните договори и държавната подкрепа могат да забавят или смекчат въздействието. В Германия цените на едро на газа, свързани с TTF, влияят върху цените на електроенергията с около 40%, а върху цените на газа за домакинствата - с приблизително 50–60%. Останалата част се състои от данъци, мрежови такси и разходи за политики.

За петрола френската централна банка изчислява, че 1% увеличение на цените на рафинираните горива води до около 0,75% увеличение на цените на горивата преди данъци и около 0,3% увеличение на бензиностанциите, в зависимост от данъците.

Покачване на цените на суровия петрол с 10 долара добавя приблизително 3–6 евроцента на литър за европейските потребители, в зависимост от националните данъчни системи. Валутните курсове също имат значение, тъй като цената на петрола е в щатски долари, а по-слабото евро повишава разходите, дори ако референтните цени останат непроменени.

За да ограничат покачването на цените, министри от Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия поискаха от ЕС да обмисли данък върху печалбите от свръхенергия.

Какво трябва да се случи, за да паднат цените

Европа разполага с някои инструменти за облекчаване на натиска, включително стратегически резерви – част от 400-те милиона барела на МАЕ, и национални мерки като намаляване на данъците, субсидии и нормиране.

„Тези мерки обаче могат само временно да смекчат ситуацията“, каза Андрей Коватариу, външен старши сътрудник в Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет.

МАЕ изчислява, че страните от Персийския залив са намалили производството на петрол с поне 10 барела на ден поради прекъсването на доставките, което представлява около 10% от световното търсене.

Но физическото снабдяване е само част от картината. Несигурността също играе роля.

„Има голяма рискова премия, обусловена от несигурността, но също така забелязваме голямо реално прекъсване на потоците и производството – така че не става въпрос за чисто психологически обусловен пазар“, коментира Коватариу.

Какво тласка цените на петрола нагоре

Освен опасенията за доставките, търговците следят застрахователните премии за военен риск и цените на танкерите за превоз на товари, които са ключови за цената на доставения суров петрол.

Цените на корабоплаването се увеличиха рязко. Индексът на замърсените танкери в Балтийско море достигна рекордните 3737 на 27 март, в сравнение с около 1000 през по-голямата част от миналата година. След прекратяването на огъня, в сряда следобед в Европа той беше малко над 2000.

През март застрахователните премии за военен риск за кораби, пътуващи към Персийския залив, са се учетворили до 1% от стойността на кораба за седемдневно покритие, според S&P Global.

Връщането към нивата отпреди войната може да отнеме седмици или месеци, което изисква устойчив мир и доказателство за безопасен транзит.

Според Коватариу, дори в случай на мирно споразумение, устойчивият спад на европейските потребителски цени би отнел месеци, тъй като възстановяването на запасите отнема много време. В същото време доставките остават ограничени, след като над 40 енергийни актива в региона са сериозно повредени.

Дори след мирно споразумение, ремонтите могат да отнемат месеци или години, което ще ограничи доставките и ще доведе до високи цени.

Защо цените на газа може да останат високи

През последните близо 6 седмици голяма част от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив бяха или загубени, или блокирани, на фона на прекъсвания на производството и почти пълно спиране на доставките през пролива, всички свързани с войната с Иран.

Катарският завод „Рас Лафан“, най-големият завод за втечнен природен газ (LNG) в света, е повреден. QatarEnergy обяви форсмажорни обстоятелства по някои договори, след като спря 17% от производството си, като се очаква възстановяването му да отнеме до 5 години.

Според Тилкок дори след отварянето на Ормузкия проток и възобновяването на транзита на всички кораби, пазарите на газ все още могат да „се сблъскат с намалено предлагане в сравнение с нивата преди войната заради намалената физическа наличност от Катар“.

Европа получава около 8% от втечнения си природен газ (LNG) от Катар и в момента разполага с достатъчни доставки, но конкуренцията се засилва с пълненето на хранилищата.

Около 40% от газа в Европа идва от втечнен природен газ (LNG), което я прави уязвима към глобални смущения.

„Европа разчита в голяма степен на втечнения природен газ (LNG), който е глобален пазар, което означава, че прекъсванията на други места могат да намалят обема на втечнения природен газ, достъпен за Европа“, каза Тилкок.

Конкуренцията с Азия за оставащите доставки може да тласне цените нагоре.

Какво се случва след мирно споразумение

Както се очакваше, прекратяването на огъня незабавно охлади референтните цени - фючърсите на Brent и WTI за доставка следващия месец паднаха съответно с повече от 14% и 16% до сряда следобед в Европа. Но това ниво все още е с 20 долара над цената на барел преди войната.

Цените на газа паднаха от най-високите нива по време на кризата, но се очаква да останат над нивата отпреди войната.

„Прагът вероятно е по-висок от този преди кризата, защото Европа трябва да запълни изчерпаните запаси от газ, така че цените над 40 евро/MWh са правдоподобен сценарий в краткосрочен план след сделката“, добави Коватариу.

Пазарите следят отблизо как Иран и САЩ разрешават конфликта и продължават да постигат мирно споразумение.

„Ако бъде подписано споразумение, Иран може да възстанови допълнителните обеми сравнително бързо, особено ако не бъдат регистрирани допълнителни прекъсвания в суровата инфраструктура на Техеран, докато не бъде постигнато споразумението“, каза Коватариу.

Но много зависи от детайлите на мирното споразумение.

Ако то остави място за несигурност, цените биха могли да останат високи заради продължаващите рискове, включително разходите за доставка и застраховки, „поради което продължителността на конфликта е толкова важна, колкото и самата сделка“, заключи Коватариу.