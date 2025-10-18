Обраха доброволците, спасявали хора в "Елените"

Посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс "Елените" и участваха в гасенето на пожари. Голяма част от техниката и екипировката им са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ. Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”, съобщава Нова телевизия.

Липсват раници, шатри и апарати за кръвно

"Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос", разказа Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.

"Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали", обясни той.

Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители.

Припомняме, че активираха системата за ранно оповестяване BG-Alert в района на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Разпореждането е на областния управител на Бургас във връзка с очаквани интензивни валежи на територията на Общината. Съобщението има информационен характер и цели да предупреди жителите. "Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

Кметът на Приморско Иван Гайков също отправи апел към жителите на общината да бъдат предпазливи. "Важно предупреждение. Тази вечер се очакват обилни валежи – между 80 и 100 литра на кв. м в района на Южното Черноморие, включително и на територията на община Приморско. Кризисният щаб на Община Приморско е в пълна готовност и следи обстановката денонощно, в постоянна координация с компетентните институции. При необходимост, екипи на Община Приморско ще реагират незабавно и ще окажат съдействие на място", съобщиха от общината в града.