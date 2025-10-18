Войната в Украйна:

Кошмарът на Байерн остана на дъното в Бундеслигата

Борусия Мьонхенгладбах, който доскоро нямаше загуба от Байерн Мюнхен, остана без победа и на дъното в Бундеслигата. След като отстъпи на Унион Берлин с 1:3 в първи мач от седмия кръг на първенството, Гладбах е единственият отбор в Германия без победа в седем мача. В петък селекцията на временния треньор Еуген Полански допусна четвърто поражение. Доскорошният наставник на формацията до 23 години замества на поста освободения Херардо Сеоане.

Три гола през първото полувреме и един през второто оформиха крайното 3:1

Унион поведе след три минути игра с точен удар с глава на Данильо Дьоки, който отбеляза второто си попадение в 26-ата след добавка на шут на Иляс Анса. Гладбах върна едно попадение в 33-ата минута чрез Харис Табакович, но домакините подсигуриха победата си в 81-та с точен удар на Рани Хедира от границата на наказателното. Унион заема седмо място в класирането с десет точки преди останалите мачове от кръга. Гвоздеят на програмата е тази вечер от 19:30 българско време, когато лидерът Байерн Мюнхен посреща Борусия Дортмунд с четири точки преднина.

Борусия Мьонхенгладбах

Байерн Мюнхен нямаше победа над Борусия Мьонхенгладбах повече от две години

В последните години Байерн Мюнхен сякаш няма проблем да победи нито един отбор. Но до преди само две години нещата не стояха точно така. На 2 септември 2023 г. баварците си отдъхнаха след като победиха Борусия Мьонхенгладбах с 2:1 в Бундеслигата. До тогава те нямаха победа над „жребците“ от месец май на 2021 г. в този период двата отбора се срещнаха цели шест пъти – четири мача за първенство, един за купата и един приятелски, и Байерн не взе победата нито веднъж. Балансът беше 5 загуби и едно равенство, а някои от пораженията бяха стряскащи. Например загубата с 0:5 от 21 октомври 2021 г. в Бундеслигата.

