"Путин изпълни плана си с 10 от 10, Тръмп идиот ли е?": Все повече сигнали, че Украйна няма да получи "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Притеснен съм. Цял живот съм бил манипулиран от най-добрите в това" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос дали не се тревожи, че руският диктатор Владимир Путин опитва да си спечели време и да продължи военната си агресия в Украйна. "Свърших страхотна работа. Възможно е, малко време, нищо особено", продължи републиканецът, говорейки за мирните преговори при срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

Тръмп заяви, че и Зеленски, и Путин биха искали край на войната, като двамата с украинския лидер не казаха нищо за евентуална доставка от САЩ към Киев на далекобойни ракети "Томахоук". Самият Зеленски предложи размяна "Томахоук" срещу мощни украински дронове и ноу-хау за използването им: Тръмп пред Зеленски: Надявам се войната да приключи, преди да се наложи да даваме "Томахоук" (ВИДЕО).

⚡️ Trump and Zelensky disagreed on Putin’s intentions



Trump said he believes Putin wants to end the war:

“Otherwise, he wouldn’t be saying the things he’s saying. I think Zelensky also wants this to be over.”



However, Zelensky strongly disagreed:

“We want peace. Putin doesn’t.… pic.twitter.com/Jbb3zWc6Ur — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Ракети "Томахоук" за Украйна: да или не?

„Решихме, че засега няма да говорим публично за ракетите с дълъг обсег, тъй като САЩ не желаят ескалация на конфликта“, заяви украинският лидер пред репортери.

Два източника, запознати с разговора, съобщиха пред американското издание Axios на 17 октомври, че Тръмп е казал на Зеленски, че САЩ засега не възнамеряват да предоставят ракети „Томахоук”. Веднага след разговора украинският президент се е обадил на европейските лидери, които са били „объркани“ от промяната в нагласата на Тръмп, съобщават източниците на изданието. След това европейците са започнали да правят изявления в подкрепа на Украйна – „ясен знак, че срещата с Тръмп не е била успешна“: Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна? Тръмп и Зеленски запазват мълчание (ВИДЕО).

Тръмп е отложил решението за доставката на ракети „Томахоук“ към Украйна, твърди и украинският депутат Егор Чернев от партията на Зеленски "Слуга на народа". Той коментира темата преди срещата на украинския президент с американския му колега и намекна, че при телефонния разговор с Тръмп преди това руският диктатор Владимир Путин може би пак е успял да извлече това, което иска. Другите мерки за отбранителна подкрепа от САЩ продължават, включително доставката на още системи за противовъздушна отбрана и съвместни производствени инициативи с европейско финансиране, но въпросът с „Томахоук“ е отложен, твърди представителят от Върховната Рада.

Did Putin get what he wanted, again? Trump has paused the decision on supplying Tomahawk missiles to Ukraine, according to MP Yehor Cherniev. Putin called Trump yesterday, right before Trump meets Zelensky.



Other defense support continues, including more air defense systems and… pic.twitter.com/GIbKmpwrQn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2025

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", смята, че "Путин изпълни задачата с 10 от 10" с телефонния си разговор с Тръмп преди срещата на републиканеца със Зеленски. "Сигурен съм, че тенденцията към "Томахоук" беше доста положителна и днешната среща (Тръмп-Зеленски, бел. ред.) вече можеше да доведе до конкретни споразумения, но... копелето се задейства навреме и забави темпото, плюейки в ушите на Доналд, и по този начин си спечели време. Сега вече не ме интересува всичко това, а ме интересува само едно – Тръмп наистина ли е такъв идиот, или просто играе шоу?", пита военният.

Най-трудният момент в преговорите

Белият дом публикува снимка с двамата лидери и с послание: „Не губим хора, не харчим пари, получаваме пари за боеприпаси и ракети... Сключихме много добра сделка с НАТО... Не сме тук за това. Тук сме, за да спасим хиляди човешки животи...“.

President Trump meets with President Zelenskyy.



"We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles... we've made a very good deal with NATO... that's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives..." pic.twitter.com/4BXZXiuY9M — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Според Зеленски обаче Украйна и Русия са на различни позиции и най-трудният въпрос за разрешаване е териториалният. „Те наистина искат да окупират всичко. Но сега, преди да бъде сключено примирие, искат да постигнат споразумение за земята, за нашите територии и т.н. Нашата позиция е, че първо трябва да има примирие. Затова трябва да седнем и да поговорим, да разберем къде се намираме. И мисля, че това е най-важната първа стъпка. Мисля, че президентът (Тръмп) разбира, че най-трудният въпрос във всякакви преговори, във всеки формат на преговори, ще бъде територията. За съжаление, това е украинска територия“, подчерта лидерът на нападнатата страна.

Според американската телевизия CBS Володимир Зеленски също може да се озове в Будапеща, където след около две седмици Тръмп и Путин планират двустранна среща. Тръмп ще обсъди с украинския президент възможността за директна среща с Путин в Унгария, гласи информацията. Все още няма подобни официални сигнали от Киев и Москва.

На 17 октомври Зеленски се срещна още с американския министър на енергетиката Крис Райт и ръководители на няколко енергийни компании, за да обсъдят засилването на сътрудничеството за подкрепа на енергийния сектор на Украйна в контекста на засилената кампания на Русия за удари срещу него преди зимата на 2025-2026 г. Среща украинският лидер имаше и с представители на американските отбранителни компании Raytheon и Lockheed Martin, за да обсъдят укрепването на украинската противовъздушна отбрана, включително и способностите за далечен обсег.

Анализ: Русия е слаба и нестабилна, а Тръмп се усети как да се възползва

Американският президент Доналд Тръмп най-накрая се изправя срещу провалящия се руски режим и проправя пътя за нещо, което малцина очакваха само преди няколко седмици - бързото приключване на войната в Украйна, пише геополитическият стратег Марк Бролин за британското издание The Telegraph. Промяната в позицията на Тръмп се състои от две части, смята той. Първо, републиканецът даде ясно да се разбере, че Европа трябва да спре да живее за сметка на американските данъкоплатци и да поеме основната отговорност за собствената си сигурност. "Това е нещо, което отдавна трябваше да се случи", пише Бролин. Второ, Тръмп е изоставил идеята от времето на Студената война, че Русия е толкова опасна, че трябва да бъде избегната Трета световна война. "Русия е слаба, нестабилна, бързо западаща държава, чиято сфера на влияние непрекъснато се свива от десетилетия. Нападението над Украйна имаше за цел да спре този упадък, но само го ускори. Земята, завзета с огромни разходи, не компенсира срива на руското влияние в Централна Азия, Близкия изток и останалата част от Европа", анализира Бролин.

Според него доставката на далекобойни ракети от САЩ за Украйна е реална опция. С въвеждането на "Томахоук" в разговора, "по-сериозният риск от ескалация най-накрая беше поставен там, където му е мястото: срещу Русия, а не срещу Украйна. Блъфът на Кремъл беше разкрит. Звукът не е рев на мечка, а трепет – и, може да се предположи, нервно шумолене в коридорите на руската власт“, подчертава колумнистът.

Според него истината е, че Русия е толкова системно слаба, че моралната яснота, целенасоченият натиск и подкрепата за асиметричните предимства на Украйна биха могли да променят както бойното поле, така и политиката на Москва. „Иронично, Вашингтон се осъзна по-бързо от Европа, която все още разчита на старите си алибита“, добавя авторът и заключава: „Войните никога не завършват с ясни, безупречни наративи. Те завършват, когато боеприпасите, войниците и парите се изчерпят. "Хамас" осъзна това. Путин скоро също ще го осъзнае".

Русия продължава да убива цивилни

Междувременно силите на Владимир Путин продължават да убиват и раняват цивилни украинци. На 10 октомври Върховният комисар на ООН по правата на човека (UNHCR) публикува доклад, в който се обсъжда въздействието на руските удари върху цивилни лица в Украйна. Отбелязва се, че общият брой на цивилните жертви от януари до септември 2025 г. се е увеличил с 31% в сравнение с първите девет месеца на 2024 г.

ООН съобщи, че дроновете с малък обсег, предимно FPV, са убили 54 цивилни и са ранили 272-ма души - те са основната причина за цивилни жертви в близост до фронтовата линия. UNHRC изчисли, че FPV дроновете са отговорни за 29% от всички цивилни жертви в Украйна. А 69% от смъртните случаи и случаите на ранени граждани са настъпили в близост до фронтовата линия, особено в Донецка и Херсонска област.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязка промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 17 октомври е имало 128 бойни сблъсъка, т.е. с 50 по-малко спрямо 16 октомври. Руснаците са хвърлили 268 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 62 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 18 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4941 изстреляни снаряда, като това е с около 390 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6024 FPV дрона, което е с около 160 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление пак е имало най-много сражения - 37 руски щурма са били отбити от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за денонощието. В спомагателното Олександриевско направление са станали още 14 руски нападения, твърди украинската армия. На второ място по интензивност на сраженията всъщност е Южнослобожанското направление (с основна точка Вовчанск в Харковска област), където са станали 18 бойни сблъсъка. В Лиманското направление е имало 13 руски пехотни атаки, а в сектора при Константиновка - 12.

В посока Великомихайловка в Днепропетровска област има украински успехи. Както вече съобщи украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец на 17 октомври, украинските сили са освободили Сосновка (югоизточно от Великомихайловка) и поддържат контрол над Новоселовка и Хороше - т.е. по източния и югоизточния ѝ фланг.

Геолокализирани кадри, публикувани вчера, показват, че украинците наскоро са напреднали и северно от Суми - те са в централната част на Олексеевка.

Russian forces from the Rubicon group struck Ukrainian positions in the buildings in the center of Oleksiivka, Sumy oblast.

📌: 51.137765, 34.866477@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/aIi5YzHUiG — Road to Mars (@RoadtoMars9) October 17, 2025

За руските сили има потвърдено настъпление в Северското направление, където те са напреднали югоизточно от Вьемка, което пък е югоизточно от основната цел в тази посока.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" не бива още да се празнува превземане на Купянск - все още руснаците са "далеч от пълното превземане". Руските сили настъпват от север на юг, обграждайки врага от фланговете. "Превземането на града е неизбежно, но все още не е факт", допълва каналът. Според Константин Машовец ВСУ контролират към момента само южната част на Купянск.

През изминалата нощ Русия атакува Украйна с три противовъздушни управляеми ракети С-300 и 164 дрона, твърдят украинските военновъздушни сили. От тях 136 дрона са били свалени или обезвредени с електронно заглушаване. Регистрирани са удари от 27 атакуващи безпилотни летателни апарата на 12 локации, както и падане на отломки на четири места, се казва в доклада от 9 ч. Атаката продължава.

Над 100 спасители продължават да гасят пожар в жилищен блок в Печорския район на Киев. "Работата се затруднява поради спецификата на сградата, разпространението на огъня към горните етажи през кухините на блока, дървените прегради и таваните. В момента пожарът е локализиран на площ от 400 кв.м. За щастие, няма жертви и пострадали", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Един от апартаментите на 4-ия етаж на седеметажна жилищна сграда се възпламени вчера вечерта.

В Запорожие спасители ликвидираха пожари, възникнали в резултат на нощна атака на Русия с дронове. Горели са помещения на образователни институции, подпалени са автомобил и дървета по протежение на пътното платно. "Спасителите ликвидираха всички огнища на пожара. Няма жертви и пострадали. На място работиха всички спешни служби на града", съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

В резултат на руска атака в Полтава също е имало пожар - в склад за готови продукти на едно от предприятията на града. Пожарът е обхванал около 1500 кв. м от помещенията. Спасители са се намесили и няма информация за жертви.

41 украински дрона са били унищожени от руските ПВО системи през нощта, твърди руското военно министерство. Пет от тях са свалени в Башкирия, където трима души пък са загинали при експлозия във военния завод „Авангард“, съобщиха местните власти. Девет души са ранени. Проправителствените медии по-рано съобщиха, че вчерашният взрив в завода за отбрана в Стерлитамак е бил причинен от нарушение на правилата за безопасност. „Авангард“, част от държавната корпорация „Ростех“, произвежда оръжия и боеприпаси. През август миналата година експлозия в завода отне живота на трима работници.

Междувременно Украйна успешно нанесе удар по подстанция „Вешкама“ с напрежение 500 kV, която е важен възел, свързващ електропреносните мрежи на Урал и Централна Русия. През нощта бяха съобщени и експлозии в района на Москва. Летищата в Нижни Новгород, Пенза, Самара, Тамбов, Сочи, Калуга, Уляновск и Уфа временно преустановиха въздушния трафик.

Генералният щаб на Украйна потвърждава вълна от прецизни удари по руската военна и енергийна инфраструктура в окупирания Крим през нощта. Сред ударените цели са нефтохранилище в Гвардейско (ударен резервоар RVS-2000), обект на Росрезерв в Кариерно, горивно хранилище в Джанкой и радар "Небо-У" в Евпатория.

Сателитни снимки показват пожара в Гвардейско, който тлееше още от вчера. В момента горят два резервоара за гориво, като съществува опасност пожарът да се разпространи и към други.

The fire in Hvardiis'ke on satellite images from today. Right now, two fuel tanks are on fire while there is a danger of the fire spreading to other tanks. https://t.co/yoK0UUrWpL pic.twitter.com/nfKRurHBq2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2025

The fire at the oil depot in Hvardiis'ke, occupied Crimea, has now also popped up on FIRMS data. https://t.co/yoK0UUrWpL pic.twitter.com/SHzvOC9YjP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2025