Илия Груев-старши дебютира със загуба във Втора Бундеслига

Бившият играч на националния ни отбор по футбол Илия Груев беше назначен в щаба на Фортуна Дюселдорф преди седмица. Той дебютира с поражение в треньорския щаб на "червено-белите" във Втора Бундеслига. Българинът е помощник на Маркус Анфанг, а Фортуна отстъпи с 1:2 на собствен терен срещу Брауншвайг в среща от деветия кръг. Това е петата загуба за отбора от началото на шампионата.

Илия Груев-старши е в Германия от 2012 г.

Кристиан Конте и Макс Mари се разписаха в полза на гостите преди почивката, а Кенет Шмидт в 65-ата минута реализира единствения гол за тима от Дюселдфорд. Фортуна се намира на 14-то място в класирането с актив от 10 точки. Преди да стане част от „червено-белите“ Груев-старши работи и в други немски отбори. Всъщност той е в Германия от 2012 г. Отзад напред – беше помощник в Арминия Билефелд, както и временен наставник. Асистент беше и във Вердер Бремен. Застана начело на Дуисбург в периода 2015-2018 г. Има още два престоя като помощник – в Кайзерслаутерн и Дуисбург.

Като футболист Груев играе в България, Турция и Германия

Преди това беше асистент в хърватския Хайдук Сплит, в националния отбор на България, а треньорската си кариера започна като помощник в Черноморец Бургас през 2009 г. Футболната си кариера полузащитникът прекарва в България, Турция и Германия. В родното първенство игра за Левски, Славия, Локомотив София, Монтана и Нефтохимик Бургас. В южната ни съседка се състезава за Алтай в два периода. И завърши кариерата си в Германия, където игра 6 години за отборите на Дуисбург, Юрдинген и Рот Вайс Ерфурт.

