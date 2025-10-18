Изкуствен интелект лекува рак: Огромна стъпка напред с проект на Google

Моделът на изкуствен интелект на Google DeepMind за първи път независимо, без човешка намеса, предложи и потвърди нов подход за лечение на рак. Новината съобщи Google в официалния си блог.

Системата, наречена Cell2Sentence-Scale и включваща 27 милиарда параметъра, откри, че лекарството Силмитасертиб (Silmitasertib) прави туморите видими за имунната система. Всъщност Cell2Sentence-Scale е създадена, за да "разбира езика на отделните клетки". А за лечението на рак в момента, едно от големите предизвикателства е вече развиващи се тумори да бъдат открити.

Алгоритъмът е тествал над 4000 съединения и прогнозира, че силмитасертиб засилва имунния отговор в активните имунни системи. Експерименти върху човешки клетки потвърдиха ефекта: когато се комбинира с ниска доза интерферон, ефектът от Силмитасертиб, който е инхибитор, се увеличава с 50%.

За пръв път в човешката история изкуствен интелект не само анализира данни, но и формулира и проверява хипотеза с клиничен потенциал.

Изследователи от DeepMind и Йейлския университет наричат случилото се ​​важна стъпка към прилагането на изкуствения интелект в биомедицината, въпреки че отбелязват, че откритията все още изискват допълнително потвърждение.

От Google вече отправиха покана към научната общност да използва Cell2Sentence-Scale в разработки и по този начин "да продължим да превеждаме езика на живота".

Източник: Google Blog