Властта се страхува от партия на Радев да не излезе и да ги помете: Говори човек на президента

„Страхът, за който говорите от президента, аз го виждам от управляващото мнозинство. Страхът е голям от управляващите и има за какво – те не се справи с криза, инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода". Това заяви съветникът на президента по въпросите за отбраната Димитър Стоянов пред БНТ.

По думите му служебните правителства на Румен Радев са управлявали година и пет месеца, а преди това са управлявали сглобката на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Димитър Главчев и сега поредната сглобка между Борисов и Пеевски. „Страхът е да не би случайно президентът да не излезе на терена и да ги помете. Ние се готвим за избори и президентът ще изпълни правомощията си по Конституция“, коментира Стоянов.

Върви се към мафиотска държава

Той изтъкна от голямо „Д“ вървим към голямо „М“ – мафиотска държава. „Един човек е обсебил държавата и преяжда с власт“, допълни бившият служебен министър на отбраната.

Според него поведението на политиците е нахално спрямо държавния глава. „Сега се опитват да суспендират и охраната и автомобилите на НСО на президента. Утре идва унгарският президент и той трябва да бъде посрещнат на летище „Пловдив“, но българският президент и администрацията как ще отидат дотам?“, запита Димитър Стоянов. И продължи да се пита как ще се спази програмата на държавния глава до Бачковския манастир и до Смолян.

Димитър Стоянов бе категоричен, че президентството не плаче за нови коли за президента и администрацията му. „Президентската институция ще се справи и с тази постъпка, която направиха от Народното събрание. Просто нямам думи да коментирам повече“, разочарован е съветникът му. Той добави, че охраната на президента е 24/7 и е непрекъсната и има начин да не кара личната си кола, но ще бъде с нея.

Стоянов посочи още, че това, което успяха да направят депутатите е да политизират службите за сигурност.

